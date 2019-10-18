"Türkiye'de ineklerin yüzde 30'unda Mastitis hastalığı var"

18.10.2019 15:32

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de hayvansal üretimin yüzde 10'unun çeşitli hastalıklar nedeniyle heba olduğunu söyledi.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği'nce düzenlenen 8. Ulusal ve 3. Uluslararası Doğum ve Jinekoloji Kongresi'nde konuşan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde durarak, güvenilir gıdaya ulaşım, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılıkta verimliliğin artırılmasında veteriner hekimlerin rolü hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: DHA

VETERİNER HEKİMLİK ÖNEMLİ BİR MESLEKBaşkan Ali Eroğlu insan, hayvan ve çevre sağılığı açısından en yetkin mesleklerden birinin veteriner hekimlik olduğunu bildirdi. Uluslararası kuruluşların veteriner hekimlere yükledikleri görevlere bakıldığında, veteriner hekimliğin giderek artan bir değer olduğunu vurgulayan Eroğlu, hızla gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek için veteriner hekimlerin de bilgilerini yenilemek zorunda olduğuna işaret etti. Veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarını özetleyen Başkan Eroğlu, "Veteriner hekimlik, gerçekten de çok geniş alanlarla ilgilenmek ve çalışma yapmak zorunda. Hayvanların sağlık, bakım, beslenme ve ıslahı, açlığa karşı kaynakların rasyonel kullanımı, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının çıkışının ve yayılmasının engellenmesi, zoonozlarla mücadele, hayvansal verimliliğin artırılarak hayvansal ürünlerin ekonomiye olan katkısının artırılması, mesleğimizin sorumluluk alanına giriyor. Veteriner hekimliğin sağlık, beslenme, açlık, ekonomi, gıda ve çevrenin içinde vazgeçilmez meslek olduğu göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden iyi eğitim almış, bilgi bakımından iyi donatılmış meslek mensupları yetiştirilmesi çok önemli" dedi.KALKINMANIN TEMELİ VERİMLİLİKTEN GEÇİYORAli Eroğlu, dünyada gıda ihtiyacı ve kaliteli gıda konusunda tüm ülkelerin yarış içinde olduğunu da hatırlatarak, iktisadi açıdan bakıldığında, kalkınmanın temelinin verimliliğin artırılmasından, verimliliğin anahtarının da kaliteden geçtiğini ifade etti. Gıda, tarım, ilaç ve sağlığın stratejik öneme sahip sektörler olduğunun altını çizen Başkan Ali Eroğlu, bir kez daha sağlıklı ve güvenilir gıdanın önemine dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler ışığında doğum ve jinekolojinin, hayvan sağlığının veteriner hekimlik açısından en temel konulardan biri olduğunun kolayca anlaşabileceğini dile getiren Eroğlu, konuşmasının son bölümünde hayvancılıkta verimliliği etkileyen mastitis (meme iltihabı) hastalığı üzerinde durdu. Başkan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hayvancılıkta verimliliği olumsuz yönden etkileyen en önemli konulardan biri de hastalıklardır. Dünyada ve ülkemizde süt ineği işletmelerinin ve süt endüstrisinin en büyük sorunlarından biri olan Mastitis hastalığıdır. Mastitis, süt veriminin azalması, artan ilaç ve tedavi giderleri ve hayvanların damızlık dışı bırakılmasıyla önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Ülkemizde düzenli bir kayıt sisteminin olmamasından dolayı Mastitisin yaygınlığı ve ekonomik kaybın boyutu hakkında kesin bir bilgilerimiz yok. Ancak, bu hastalığın, her yıl milyonlarca dolarlık ekonomik kayıplara sebep olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan bir çalışmada, Türkiye'de ineklerin yüzde 30'unun Mastitisli olduğu, bir diğer çalışmada ise Türkiye'de görülen Mastitis vakalarının yüzde 21,4'ünün klinik, yüzde 78,6'sının subklinik olarak seyrettiği bildirilmiştir. Yine yapılan çalışmalarda, ülkemizde Mastitisten kaynaklanan ekonomik kaybın yılda 41,5 milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde görülen hastalıklar bir taraftan hayvansal üretimimizin yüzde 10'nu yok ederken diğer yandan insan sağlığını da tehdit etmektedir."ANTİBİYOTİKLER SÜTE KARIŞIYORTVHB Başkanı Ali Eroğlu, önemli ekonomik kayıplara yol açan Mastitis hastalığının antibiyotiklerle önlenebildiğini, ancak bilinçsiz antibiyotik kullanımının, hastalıklara karşı mikrobiyal direncin ortaya çıkmasına neden olduğunu anlattı. Mikrobiyal direncin hastalıklarla mücadeledeki başarı oranını düşürdüğünü ve hayvancılıkla uğraşan işletmelerin maliyetlerini artırdığını ifade eden Ali Eroğlu, ayrıca yüksek dozda süte karışan antibiyotiklerin insan sağlığı açısından sakınca oluşturduğunu sözlerine ekledi.