Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısının yüzde 97 oranında başarı sağladığı açıklaması geri çekildi

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Coronavac aşısının Endonezya'daki denemelerde 'yüzde 97 oranında başarı sağladığı' açıklaması geri çekildi. Aşıyı üreren Sinovac firmasının "Sonuçlar için daha zamana ihtiyacımız var" duyurusu sonrasında, Endonezya devlet şirketi Bio Farma "Yüzde 97" açıklamasını revize etti.

Çin menşeili koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneyleriyle ilgili ilk sonuç deneylerin yapıldığı ülkelerden biri olan Endonezya'dan geldi.

Bloomberg'in haberine göre, Endonezya devletine bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 oranında koruma sağladığını açıkladı. Öte yandan aşıyı üreren Sinovac firmasının "Sonuçlar için daha zamana ihtiyacımız var" duyurusu sonrasında, söz konusu açıklama geri çekildi.

İLK DENEYLERE 1600 KİŞİ KATILDI

Sinovac aşısının Endonezya'daki klinik deneylerine 1600 kişi katılmıştı. Endonezya'nın açıkladığı sonuçlar, aşının Faz 3 deneylerinden açıklanan ilk sonuçlar olma özelliği taşıyor. Sinovac'ın Faz 3 deneyleri aralarında Endonezya, Brezilya ve Türkiye'nin de olduğu bir grup ülkede yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin tarafından üretilen Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdiğini açıklamıştı.

SABAH YAPILAN AÇIKLAMA GERİ ÇEKİLDİ

Türkiye'nin de 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısı Coronavac'ın 'yüzde 97 oranında başarılı olduğu' açıklaması geri çekildi. Aşının Endonezya'daki denemelerini Çinli aşı firması Sinovac ile birlikte yürüten Endonezya devlet şirketi Bio Farma, bu sabah yaptıkları açıklamayı revize ederek, 'aşının başarı oranının henüz belirlenemeyeceğini' duyurdu.

ENDONEZYA'DAN DÜZELTME: BAŞARI ORANI HENÜZ BİLİNMİYOR

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Coronavac aşısının Endonezya'daki denemelerde 'yüzde 97 oranında başarı sağladığı' açıklaması geri çekildi. Gazete Duvar'ın aktardığına göre, aşıyı üreren Sinovac firmasının "Sonuçlar için daha zamana ihtiyacımız var" duyurusu sonrasında, Endonezya devlet şirketi Bio Farma "Yüzde 97" açıklamasını revize etti.

"DAHA FAZLA ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Bio Farma'nın düzeltmesi, Sinovac firmasının "Daha fazla zamana ihtiyaç var" açıklamasının üzerine geldi. Sinovac firmasının bir sözcüsü, Amerikan haber ajansı Bloomberg'e yaptığı açıklamada, yüzde 97 oranının, aşının koruma oranına işaret etmediğini söyledi.

Bio Farma'nın düzeltmesi, Sinovac firmasının "Daha fazla zamana ihtiyaç var" açıklamasının üzerine geldi. Sinovac firmasının bir sözcüsü, Amerikan haber ajansı Bloomberg'e yaptığı açıklamada, yüzde 97 oranının, aşının koruma oranına işaret etmediğini söyledi.

Sözcü bu sonucun, aşının sadece Endonezya'daki serokonversiyon oranına (antikor üretip üretmediğine dair veri) tekabül ettiğini vurguladı. Buna göre Coronavac aşısı, Endonezya'daki 1600 gönüllünün yüzde 97'sinde antikor üretti. Ancak firma, bu verinin aşının Covid-19'a karşı hangi oranda koruma sağladığına dair henüz bir analiz içermediğini vurguladı.

Endonezya devlet şirketi Bio Farma'nın sözcüsü Iwan Setiawan, kendi klinik ekiplerinin yaptığı bir aylık incelemenin sonucunda, aşının yüzde 97 oranında etkili olduğunun tespit edildiğini savunmuştu.

Denemeleri Endonezya, Brezilya ve Türkiye'de yapılan Coronavac aşısının ayrıntılı Faz-3 sonuçlarının, sağladığı antikor seviyesinin ve koruma oranının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.