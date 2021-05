Kızılay'dan, "Filistin Özel Yayını"

Kızılay, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'de yaşananlarla ilgili "Filistin Özel Yayını" düzenleyerek dünyanın farklı yerlerinden konukları canlı yayında ağırladı.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden canlı bağlantıların yapıldığı yayında, Türk Kızılay ve küresel yardım kuruluşları Filistin halkının yanında olduklarını dile getirerek, insani yardım ve dayanışma çağrılarını yineledi.

"Filistin Yaralı, Uzat Elini" sloganlı yardım kampanyasını yürüten Türk Kızılay, Filistin halkına yönelik insani yardım çalışmaları için yaklaşık 60 milyon TL'lik acil yardım planını devreye aldı.

Saldırılardan zarar gören Filistin halkına yönelik acil eylem planını uygulamaya koyan Kızılay, Filistin Özel Yayını ile de kamuoyuna bölgedeki gelişmeleri ve yardım faaliyetleriyle ilgili son durumu aktardı. Yardımlar ve gereksinimler dahil birçok detay, bölgeden konuklarla birlikte ele alındı.

Kızılay, yaklaşık 60 milyon liralık destek sağlayacak, ayrıca Al-Kudüs Hastanesi ve Gazze'deki 8 hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme, bölge için 10 adet küçük ambulans, 5 adet tam donanımlı ambulans tedariği yapılacak.

Saldırılardan etkilenenlere 22 bin 500 gıda kolisi, 22 bin 500 hijyen kolisi temin edilecek. Evleri zarar gören 400 aileye nakdi yardım, 300 aileye kira desteği verilecek. Gazze'deki elektrik sıkıntısından etkilenen hastanelere jeneratörler için 147 bin 000 litre yakıt desteği ulaştırılacak. Öte yandan bombardıman nedeniyle evsiz kalan ve bu nedenle Gazze'deki 11 okulda barınmak zorunda kalan binlerce insan için yardım destekleri, 300 yetime 1 yıllık destek verilecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgedeki çatışmaların insani, ruhani ve siyasi boyutları olduğunu belirtti.

Kınık, "Filistin'de şu anda çekilen acılar bir insan evladının kaldırabileceği acılar değil. Bu insanlar çok uzun yıllardır bu sıkıntıların içindeler. Filistinlilerin içine düştüğü durum küresel bir sorundur. Buradaki sorunun çözümü tüm dünyaya örnek olacaktır. Bugün barışın yolu, bu şiddetin ortadan kalkması ve Birleşmiş Milletler'in geçmişte açıkladığı statünün kabulüdür." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de ilaç stokları yeterli değil"

Yayına Kudüs'ten katılarak açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olcay da Gazze'de insani yardım koridoru açılmazsa çok büyük bir insani kriz yaşanacağını belirtti.

Olcak, şunları kaydetti:

"İlk etapta Kudüs Kızılayının güçlenmesi adına ilaç ve 2 adet ambulans tedariki yaptık. Kudüs'te yardımların ulaştırılması konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama Gazze'de büyük bir sıkıntı var. 880 ev yıkılmış, yollar hasar almış durumda. Yollarda ilerlerken yakın mesafelerimizde bombardımanlar oluyor. Şu anda Gazze'de 17 bin kişi evsiz kalmış durumda. Gazze'de olması gereken ilaç stokları yeterli değil. Zaten ambargo nedeniyle de bir sıkıntı vardı. İlaç ve medikal sarf malzemeleri 1-2 gün içinde tükenecek. Gazze için bir insani yardım koridoru açılmazsa büyük sıkıntılar yaşanacak."

Yayına katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Filistin'de yaşananlara karşı dünyanın sessizliğinin utanç verici olduğunu dile getirerek şunları aktardı:

"Türkiye, topraklarımızda yaşanan bu zalim saldırıya karşı halkımızın yayında yer alıyor. Halkımız çok büyük bir zulüm ve baskı altında. Burada 1500'ün üzerinde yaralımız ve 130'un üzerinde şehidimiz var. İsrail'in zalim saldırıları devam ediyor. Okullar ve kamu binaları bombalanıyor. İnsani krizin derinleşmesi, yayılarak devam etmesi söz konusu."

IFRC Filistin Delegasyon Başkanı Kirsten Hagon, Filistin'de şu anda ciddi ve derin bir insani kriz yaşandığını belirterek, "Her an, her saniye insanların hayatları yok olmaya devam ediyor. Çok sayıda Kızılay ve Kızılhaç ekibi yaraları sarmaya devam ediyor. Çatışmaların ortasında ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Matthias Schmale ise "Filistinlilerin yaşadığını çok yakından gördük. Burada çok üzücü bir süreç yaşanıyor. Evsiz kalanlar saldırılardan korkuyor. 41 bin kişi 50 okula yerleştirildi. Bunlara destek vermemiz gerekiyor. Üstelik pandemi de devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara