Türk Kızılay İsviçre'de "Uluslararası Kalite Ödülü" Aldı

Türk Kızılay, İspanya merkezli Business Initiative Directions (BID) kuruluşunun verdiği ve dünyanın en büyük kalite ödüllerinden olan "Uluslararası Kalite Ödülü"ne layık görüldü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan InterContinental Cenevre Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık hazır bulundu.

BID Başkanı Jose E. Prieto, Türk Kızılayın kazandığı dünyanın en önemli kalite ödüllerinden "Uluslararası Kalite Ödülü"nü Başkan Kerem Kınık'a takdim etti.

Kınık, buraya yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın çalışmaları hakkında bilgi verdi, ödül için Prieto'ya teşekkür etti.

Törenin ardından AA muhabirine bilgi veren Kınık, "Kızılay, uluslararası kalite taahhütleri altın kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu, Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetlerin, yönetişim modelinin ve uluslararası paydaşlarının da dünya çapında takdir gördüğünün bir göstergesi. Biz de bu anlamda milletimizle, bağışçılarımızla, çalışanlarımızla ve gönüllülerimizle gurur duyduk." dedi.

"Ödülü ülkemize getirmek gurur kaynağı"

Kınık, başarının arkasında Türk Kızılayın kalite standartlarına vermiş olduğu önemin yattığını belirterek şöyle konuştu:

"Kızılayın vizyonu çok net. 'Son insan ızdırabı dinene kadar çalışmak ve bu anlamda model bir kuruluş olmak.' Görev tanımları çok net. Bu görevleri nasıl yerine getireceğiyle ilgili stratejisi çok net. Dolayısıyla uluslararası anlamda takdir görmek, bu ödülü Kızılay adına ülkemize getirmek ayrı bir gurur kaynağı."

Türk Kızılayın 151. yılına girdiğini ve çok köklü bir gelenek ve gücü temsil ettiğini vurgulayan Kınık, Kızılayın kendi kategorisindeki kuruluşlar içerisinde dünyada ilk 3 içinde yer aldığını kaydetti.

"24 milyon kişiye insani yardım ulaştırdık"

Kınık, geçen yıl Kızılayın 24 milyon kişiye insani yardım ulaştırdığını, bunların 7 milyonunun da yurt dışındaki insanlardan oluştuğunu ifade etti.

İnsanların acılarını hafifletmeye çalıştıklarını ve Türk Kızılayın yaklaşık 2,7 milyon kan ürününün 9 milyona yakın hastaya şifa olduğu bilgisini paylaşan Kınık ayrıca Türkiye'nin 2030'a kadar yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Kınık, "Kızılay bundan önceki bir buçuk asırlık yürüyüşünü bundan sonra da aynı kalite yaklaşımıyla ve aynı vizyonla devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de daha önce BID Kalite Ödülüne, Doğuş Holding, ICF Airports (Antalya), SETUR AŞ gibi Türk şirketleri de üstün kalite anlayışları ve kalite standartlarını sürekli iyileştirme gibi ölçütlere göre layık görülmüştü.

Kaynak: AA