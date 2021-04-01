Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de büyük bir deprem yaşandı. Bu kapsamda da pandemi nedeniyle düşen turizm gelirleri ile sektör içi sorunların ele alınacağı aynı zamanda turizmin geleceğine yönelik stratejilerin geliştirileceği 2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi düzenlenecek. 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek zirvede, sektör temsilcileri ile medyadan siyasete alanında uzman kişiler yer alacak.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi, hemen hemen tüm sektörlerin planlarını altüst etmiş durumda. Bu salgının beraberinde getirmiş olduğu olumsuzluklardan ötürü en çok etkilenen sektörlerden biriside turizm sektörü ve buna bağlı olarak sektördeki alışkanlıkların hızlıca değişmesi. Pandemi döneminde turizm sektörü mevcut sistemi korumaya, yeni standartlara uyum sağlamaya, tüm hizmetleri müşteri beklentilerine göre yeniden şekillendirme yolunda hızlıca ilerlemekte.

TURİZM SEKTÖRÜ DERİNDEN ETKİLENDİ

Değişimleri öngören, yeni standartlara hızlıca ayak uydurabilen, dinamik ve titiz çalışan sektör oyuncuları bu süreci daha kolay atlatma yolunda avantajlı oldukları görülmekte. İnsan hayatının devam ettirilebilmesi adına bireylerin birtakım ihtiyaçlarını gidermek ve tatmin olması açısından kendilerini ödüllendirmeleri onlar için önem arz etmekte. Sadece beslenme, spor yapma veya buna benzer aktivitelerle değil aslında bireylerin huzurlu ortamlarda dinlenmesi ve sakin kalması da birer ihtiyaç. Bu ve buna benzer sorunların ele alınması turizm sektörünün temelini oluşturmakta. Ancak dönem şartları ve dünyayı esir alan pandemi dönemi ne yazık ki diğer sektörlerde sorun oluşturduğu gibi turizm sektörünü de derinden etkisi altına almıştır.

TURİZM GELİRLERİ CİDDİ ORANDA DÜŞTÜ

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre 2020 yılı öncesi ABD, İspanya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin turizm gelirleri ortalama 140 milyar dolar iken, 2020 yılında bu durum 45-60 milyar dolar seviyelerine düştü. Böylesi bir sorunun en temel nedeni koronavirüs ile mücadele ve insan sağlığının korunmasından kaynaklanmakta. Türkiye'nin istatistiksel olarak en çok turizm getirisi olan bölge Akdeniz bölgesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti. Ancak 2019 TÜİK verilerine göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir turistin ortalama harcadığı sermaye 600 dolar civarında iken 2020 yılında 70 dolar seviyesinde hesaplandı.

ZİRVE 28 MAYIS'TA DÜZENLENECEK

Sektörün tüm sorunlarının ele alınacağı 2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi de 28 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek. Ülke turizminde farkındalığı artırmayı, turizm sektörünü canlandırmayı, yerli ve yabancı turistlerin yeniden turizm hareketine katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan zirve, çeşitli etkinlikler ve alanında uzman katılımcılarla birlikte Kıbrıs Le Chateau Lambousa Hotel'de gerçekleştirilecek.

SEKTÖR SORUNLARI VE GELECEK STRATEJİLERİ ELE ALINACAK

Türkiye, KKTC ve Dünya turizmine ışık tutmayı amaçlayan zirvede sektöre, ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri yer alacak. Lob'in Turkey tarafından gerçekleştirilecek zirve kapsamında, alanında uzman isimler, deneyimlerini zirve katılımcılarıyla paylaşacak ve bununla beraber etkinlikte düzenlenecek oturumlarda sektörün karşı karşı yakaldığı sorunlar ele alınacak. Aynı zamanda turizmin geleceğine yönelik stratejiler geliştirilecek. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreninde ise alanlarında başarılı seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri takdim edilecek.

1988 yılında Türkiye'nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan Lob'in ekibi, Fahri USTAOĞLU başkanlığında ve Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 34 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte.