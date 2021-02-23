Turizmde Girit tehlikesi

TURİZMCİ Recep Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle daralan turizm sektöründe ülkeler arasındaki turizm savaşlarına işaret ederek, Girit'in rezervasyonlarda ilk defa İspanya'nın Mayorka adasını geçtiğini belirterek, Yunanistan'ın ekonomik kriz tehlikesine karşın, Avrupa ülkelerinin tatil konusunda Girit'e odaklandığını söyledi.

Turizm savaşlarının korona mücadelesinin gölgesinde hız kesmeden devam ettiğini belirten NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, sayısal yoğunluğa bakıldığında belli başlı 50 ülkenin dünya turizm hareketliliğini turist alarak ve göndererek belirlediğini kaydetti. Türkiye'nin turist alan kısmında ilk 10 içinde ve bu rekabetin en önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yavuz, bu ortamda dünya turizm sektöründe yaşanan gelişmeler ve Antalya'ya karşı bazı tehlikelere dikkat çekti.

AB SİYASETİ GİRİT'İ İŞARET EDİYORRekabetin sadece ürün, ülke, fiyat ve hizmet şartlarında yaşanmadığını söyleyen Yavuz, "Aynı zamanda lobi ve pazarlama ile birlikte siyasi otoritelerinin hamleleri de gidişatı belirliyor. Bütün bunlara bir de dönemsel olarak ve özellikle krizli ve sorunlu dönemlerde ortaya çıkan basın ve medya yönlendirmesi ekleniyor. ve genellikle de o süreçte bir kahraman yaratılıyor. Son günlerde Avrupa'daki gelişmelere, turizmcilerin beyanatlarına ve basındaki haberler e bakarsak bu yılın kahramanı Girit olacak gibi gözüküyor" dedi.AVRUPA GİRİT'E ODAKLANDIHafta içinde Girit rezervasyonlarının ilk kez Mayorka'yı bile geçtiğinin konuşulduğunu anlatan Yavuz, Girit'le ilgili yayın ve tanıtımların sürekli canlı tutulduğunu kaydetti. AB'nin korona kısıtlamalarına takılan Antalya'dan ise neredeyse hiç söz etmediğini belirten Yavuz, "TUI geçtiğimiz günlerde Almanya'daki aktüel rezervasyonlarında Girit'in Mayorka'nın önünde olduğunu ve rezervasyonlarında Rodos ve Kos'un ilk 5 içinde yer aldığını bildirdi. Yunanistan'ın korona sürecini kontrollü atlattığı ve düşük vaka sayılarıyla hijyen tedbirlerini arkasına alarak 2021 yılında bir adım öne geçtiği düşünülüyor. Yani anlaşılan Avrupa bu aralar tatil konusunda Yunanistan'a odaklanmış durumda" diye konuştu.TURİZMSİZ İKİNCİ BİR YILI ATLATAMAZLARYunanistan'ın ağır korona sendromundan sonra ikinci kez turizmsiz bir yılı atlatamayacağına dikkat çeken Yavuz, "Krizdeki Yunanistan, krizdeki AB demektir. Bu yüzden destek vermek sadece sevgiden değil, ekonomik endişeden de kaynaklanıyor. Yunanistan'ın turizm gelirlerinin GSMH'ya katkısı direkt yüzde 12, dolaylı yüzde 30 civarında. 2019'da 18 milyar Euro olan turizm geliri 2020'de 8 milyar Euro'ya düştü. Yunanistan merkez bankasına göre bu durum, GSMH'da yüzde 5 oranında delik açtı. Ziyaretçilerin yüzde 70'i AB ülkelerindendi. Sadece Alman ziyaretçiler yüzde 13'ünü oluşturuyor" dedi.YUNANİSTAN'IN EN ÖNEMLİ KALESİGeçen yıl tepetaklak olan Yunanistan turizmi ve bütçesinin 2021 yılında aynı akıbeti taşıyamayacağı için Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in AB ülkelerine çağrıda bulunduğunu belirten Yavuz, "Aşı pasaportu ile AB ülkeleri içinde seyahatin kısıtlanmamasını, test ve karantina zorunluluğunun kalkmasını talep etti. Bunun yanı sıra, AB dışındaki pazarlara da göz diken Yunanistan, geçtiğimiz günlerde İsrail ile ikili bir anlaşma imzaladı. İngiltere ile de benzeri görüşmeler yürütülüyor. Özellikle Kıbrıs, İsrail, Rus ve İngiliz turistler tarafından tercih ediliyor. Yunanistan turizminin en önemli kalesi ise Girit" diye konuştu.ANTALYA'NIN RAKİBİ OLUR MU?

Yunanistan'ın hamlelerinin Girit üzerine olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Peki, Girit, Antalya'nın rakibi olur mu? Normal şartlarda asla olmaz, ama Antalya'nın önü kesilmezse olmaz. Ki bugün itibariyle böyle bir şey yok diyemeyiz. Şu anda Antalya'ya rezervasyon yapmak belirsizlikler yumağında güçleşiyor. Rezervasyon yapacak turistin önüne birçok yaptırım ve engel konuyor ve sanırım seyahat büroları müşteriyi kaybetmemek için Antalya'ya benzeyen diğer destinasyonları öneriyor. Zira müşteriyi kaçırmamak, sıcak satış yapmak ve kasaya para koymak şu anda çökmek üzere olan seyahat bürolarının tek tutunabileceği dal" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR