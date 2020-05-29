Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu
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Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya, sezonun açılmasına günler kala tatilcilerden önce tamirci, toptancı ve işçiler akın edince Geyikli Feribot İskelesi'nde yoğunluk yaşandı.

Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu
29.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:43

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya, sezonun açılmasına günler kala tatilcilerden önce tamirci, toptancı ve işçiler akın edince Geyikli Feribot İskelesi'nde yoğunluk yaşandı. Adaya çalışmak için gitmek isteyenlerden izni olanlar feribota alınırken, olmayanlar geri çevrildi. 

Koronavirüs salgınının ardından normalleşme sürecine girilirken, 1 Haziran'da restoranlar ile kafeteryaların açılacağı duyuruldu.

22 Haziran'da da konaklama tesislerini açmayı planlayan Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da da hareket başladı. Bozcaada'ya gelmek isteyenler, koronavirüs önlemleri kapsamında, haftada bir gün yapılan feribot seferi için bugün Geyikli Feribot İskelesi'ni doldurdu. Arabalarıyla ya da yaya olarak feribota binmek isteyenler yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ancak bu kez iskelede, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu yaşandı. İşletmelerin bakım onarım ve tamir işleri ile bağlarda çalışmak isteyenler ve toptancıların doldurduğu iskelede, polis ile jandarma sıkı denetim uyguladı. Sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Feribota binenlerin ateşleri ölçüldü. Seyahat izni olmayanlar feribota alınmadı. GÜNÜBİRLİKÇİLERİN ADAYA ALINMAMASI TARTIŞILIYORBozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, erken aldıkları tedbirler sayesinde adada şu ana kadar koronavirüs vakası görülmediğini belirtti. Başkan Yılmaz, "Bozcaada son yıllarda turizmin cazibe merkezi haline geldi. Halihazırda yaz aylarında normal talepte günlük 10-15 bin misafir ağırlıyor. Ancak bu yaz için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vazgeçmeyeceği 3 temel nokta var. Maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe. Sosyal mesafe Bozcaada'da uygulandığı zaman 7 bin 700 civarında olan yeme içme tesislerindeki oturma kapasitesi otomatik olarak 3 binlere düşecek. Bozcaada'da 4 bin 300 civarında yatak kapasitesi var. Sosyal mesafenin uygulanması durumunda ada sokaklarının dar olması, yeme içme tesislerinin kapasitesinin yüzde 50 düşecek olması nedeniyle Bozcaada'ya konaklamasız gelecek misafirlere yönelik birtakım önlemler almak için tüm paydaşlar ile bir tartışma içerisindeyiz. Günübirlik gelen misafirler belli bir kotayla mı alınacak, belli bir süre içinde mi alınacak ya da hiç alınmama gibi bir durum olabilir mi diye bir fikir alışverişi yapılıyor. İlerleyen süreçte hem Bozcada halkını hem de esnafını üzmeyecek, gelen misafirlerin de burada sağlıklı bir yaşam geçireceği planlama üzerinde uzlaşılacaktır" dedi.KONAKLAMA TESİSLERİ 22 HAZİRAN'DA AÇILACAKBozcaada'daki konaklama tesislerinin açılış tarihi koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta alınan karar ile Nisan ayı sonuna ertelenmişti. İkinci bir karar ile de konaklama tesislerinin açılış tarihi 31 Mayıs'a ötelendi. Ancak, konaklama tesislerinin açılış tarihinin 22 Haziran'da olması yönünde yeni bir düşünce ortaya atıldı. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada'nın bütün paydaşları olarak oluşturduğumuz bir ortak akıl ile adada sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir turizm için taslak plan hazırladı. 1 Haziran itibariyle restoran ve kafelerimiz Türkiye ile eş zamanlı olarak açılıyor. Ancak konaklama tesisleri için bir adım daha geriden gitmenin sağlıklı olacağını düşündük. Konaklama tesislerinin 22 Haziran'da açılması planlanıyor. Haftada bir gün yapılan feribot seferlerinin de önümüzdeki haftadan itibaren 22 Haziran'a kadar haftada 3 gün yapılması düşünülüyor. Sonrasında yeni bir düzenleme ile seferler her gün yapılacaktır" diye konuştu. GÜNÜBİRLİKÇİLERİN GELMESİNİ İSTEYEN DE VAR, İSTEMEYEN DEAdada berber dükkanı bulunan Mahmut Tezcan, "Bana göre Bozcaada'ya herkesin gelme hakkı var. Çünkü özgürlük var. Ben istediğim zaman bir yere gidebiliyorsam onlar da gelebilir. Bir kontrol mü olur, nasıl olur bilmiyorum ama herkes gelmeli. Sosyal mesafe ile kendimizi koruyacağız. Günübirlikçilerden para kazananlar da var. Onların da ekonomiye katkısı var" dedi. Nalbur Ali Şener de "Günübirlikçilerin adaya alınmaması konusuna sıcak bakmıyorum. Diğer insanları da tatilden mahrum etmek doğru değil. Bu karar günübirlik adaya gezmeye gelenler için iyi olmaz. Günübirlikçilerin adaya alınmaması turizmi etkiler. Ben gelmelerinin iyi olacağını düşünüyorum. Ada girişinde sistemli bir kontrol olursa adalılar olarak biz de rahat ederiz" diye konuştu.Bozcaada'da yaşayan Esin Erel ise, "Adadaki kapasitenin aşılmaması açısından, sağlık en önemli unsur olduğu için günü birlikçilere belirli bir engel getirilmesinden yanayım" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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