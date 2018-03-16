Türel'den, Konyaaltı'ndan Kundu'ya Uzanan Bisiklet Yolu Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent merkezindeki parça parça bisiklet yollarını, bir bütün haline getirecek proje hazırladıklarını belirterek,"Konyaaltı Liman'dan bisikletinizle çıktığınızda Lara Kundu sahiline kadar aralıksız bisiklet yoluyla ulaşılabilir bir ring oluşturuyoruz. Bu yolun bir ucu kuzeye Kepez'e uzanacak, ayrıca bisiklet otoparkları da oluşturmak suretiyle kent merkezinde bir yaşam canlılığı ve hareketliliği sağlayacağız." dedi.

EXPO alanıyla ilgili "Belki bir üniversite kampüsü yapmak, özellikle sağlık turizmine yönelik fakülteleri orada oluşturmak suretiyle bu alanı Antalya'ya kazandırabiliriz" diye konuştu. Başkan Türel, yapımında bin kişinin çalıştığı Konyaaltı Sahil Projesi'nin yatırımın istihdama katkısına en güzel örnek olduğunu söyledi. Türel, Konyaaltı Liman'dan Lara Kundu'ya uzanacak kesintisiz bisiklet yolları yapacaklarını müjdeledi.

Antalya Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) 2018 Yılı 1. Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, vizyon projelerini anlattı, genç işadamlarının sorularını yanıtladı.

Antalya'nın ufkunu açacak, geleceğe taşıyacak projelerle meşgul olduklarını belirten Türel "Yat limanları, kruvaziyer liman, kent merkezi projelerimizle, çağdaş raylı sistemlerle ve kentsel dönüşümlerle Antalya'ya bambaşka bir vizyon ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Milyarlık çok önemli yatırımları Antalya'ya kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Türel, "Bunların her birisi aynı zamanda kent ekonomisine katma değer sağlayacak, işsizliğine çözüm getirecek. Konyaaltı Sahil Projesi inşaatında bin kişi çalışıyor. Yatırımın istihdama katkısına çok çarpıcı bir örnek. Birileri, 'Aman bu Konyaaltı Sahili Projesini yapma' diye eylem yapıyorlar. Hemen yanı başında bin tane kardeşimiz o işten ekmek yiyor" dedi.

"O turist bu dükkana girecek"

Başkan Türel, Balbey, Doğu Garajı, Kent Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi Yat Limanı projeleri ile kent merkezinde turisti çekecek yeni cazibe alanları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Artık farklı bir kent merkezi doğuyor. Seçimden önce, "O turist bu dükkana girecek" diye iddialı bir söz söylemiştim. Bunları tamamlandığımızda o turist bu dükkana girecek" ifadesini kullandı.

"Sıkışan trafiği rahatlatıyoruz"

Sıkışan trafiği katlı kavşaklar ve kavşak düzenlemeleri ile rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Türel, "Şu ana kadar 27 adet katlı kavşak bitti, 30'a tamamlayacağız. Bu kavşakların ekonomiye katkısı büyük. Örneğin Sampi Kavşağı hemzemin düzenlemesi ile vatandaş yakıt, amortisman, lastik aşınması ve zamandan yıllık 17 milyon lira tasarruf ediyor. Mevlana Katlı Kavşağı'nın sağladığı yıllık tasarruf 25 milyon lira" diye konuştu.

"Antalyalılar kazansın"

Bütün projeleri Antalyalıların kazanması için yaptıklarının altını çizen Türel, "Antalya kazanacaksa ben çoktan kaybetmeye razıyım. Ben bu topraklarda doğdum, büyüdüm, toprağına yatacağım şehir de burası olacak. Derdimiz baki kalan kubbede hoş seda olmak. Çocuklarımıza Antalya'ya hizmet etmiş babanın şerefli mirasını bırakmak" dedi.

"Expo 2016 çalışmaları"

Başkan Türel, EXPO alanının sağlık turizmine kazandırılması ile ilgili bir soruyu,"Cumhurbaşkanımız Antalya ziyaretinde de Büyükşehir Belediyemizin de içinde olduğu bir şekilde burayı yeniden Antalya'ya, Türkiye'ye dünyaya kazandıralım diye ifade ettiler. Turizm ya da sağlık merkezi ikisini de düşünebiliriz. Belki bir üniversite kampüsü yapmak suretiyle, özellikle sağlık turizmine yönelik fakülteleri orada oluşturmak suretiyle bu alanı Antalya'ya kazandırabiliriz. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz" diye cevapladı.

"Konyaaltı'ndan Kundu'ya bisiklet yolu"

Türel, bir soru üzerine de kent merkezindeki parça parça bisiklet yollarını, bir bütün haline getirecek proje hazırladıklarını söyledi. Projeyi hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini belirten Türel, "Konyaaltı Liman'dan bisikletinizle çıktığınızda Lara Kundu sahiline kadar aralıksız bisiklet yoluyla ulaşılabilir bir ring oluşturuyoruz. Bir ucu da kuzeye Kepez'e uzanacak. Bisiklet otoparkları da oluşturmak suretiyle kent merkezinde bir yaşam canlılığı ve hareketliliği sağlayacağız" dedi.

"Konyaaltı Central Park'tan büyük"

Antalya kent merkezinde New York'taki Central Park türü yaşam alanları olup olamayacağını sorması üzerine Başkan Türel, "İşte Konyaaltı Central Park, yani sahil park geliyor. Konyaaltı'nda yaptığımız park projesi, Central Park'tan daha büyük. Antalya'daki Eski Vakıf İşhanı, Eski Hemşirelik Yüksekokulu, Özel İdare Binası gibi birçok ucubeyi yıkarak yeşil alana dönüştürmüş bir belediye başkanıyım. Bunlar çoktan unutuldu. Bunların devamı da gelecek" diye konuştu.

Başkan Menderes Türel, toplantı sonunda yeni üyelere, üyelik belgelerini takdim etti. - ANTALYA