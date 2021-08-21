Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşısız

Sağlık Bakanlığı aşılama verilerine göre mavi kategoride yer alan 85 bin nüfuslu Tunceli'de, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta. Bunlar da aşı yapmayanlardan" dedi.

Tunceli'de, merkez ve 5 ilçede aşılama oranı yüzde 75'i aşarken, 2 ilçede ise yüzde 80'lere ulaştı. 85 bin nüfusa sahip kentte, 115 bin 271 aşı yapıldı. Covid-19 servisinde yatan hastaların yüzde 90'ı aşılarını yaptırmayan kişilerden oluşuyor.

"İLİMİZE GELEN TURİSTLERİ DE AŞILADIK"

Sağlık çalışanlarının mücadelesi ve vatandaşların duyarlılığı ile aşılama oranında mavi kategoriye gelindiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, son durumu şöyle anlattı:

"Sarı kategoriden mavi kategoriye geçtik. Sağlık çalışanlarımız gerçekten yoğun çalışma içerisine girdiler. Gerek esnafı tek tek gezerek gerekse yaylalarda, dağlarda ve tarlalarda vatandaşları aşıladık. Tüm toplumu aşılama bilinciyle işimizi en iyi şekilde yaptık. İlimizde toplamda 115 bin aşı yaptık. Bu 115 bin aşının yüzde 40'ı diğer illerde yaşayan vatandaşlarımıza yapıldı. Turistlik bir bölgeyiz, yaz aylarında ciddi bir nüfus artışı gerçekleşiyor. Buraya gelen turistler hem aşılarını yaptılar hem de tatillerini gerçekleştirdiler.

"VATANDAŞLARIMIZIN AŞIYA İLGİLİSİ YOĞUN"

İlimizde 55 bin ilk doz, 47 bin ikinci doz toplamda ise 115 bin aşı yaptık. İkinci dozu yaptıran kişi sayısı ilimizde yüzde 75'in üzerine çıktı. Bizim asıl hedefimiz buydu zaten. İlimizdeki vatandaşlarımızın hem sosyal durumu hem de eğitim seviyeleriyle alakalı olarak aşıya yoğun bir ilgileri bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza bu konuda bize, kendilerine ve sağlık çalışanlarına bu yardımı sağladıkları için çok teşekkür ederiz.

SERVİSTE YATAN HASTALARIN YÜZDE 90'I AŞISIZ

Şu anda hastanemizde yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta, hiçbirinin aşısı bulunmamakta. Serviste yatan hastalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında aşılama mevcut. Çıkan vakaların hepsi hastanede yatmıyor ama aşılama durumlarının hastanede yatışta önemli bir etken olduğunu bu verilerden gözlemekteyiz.

Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir

"DELTA VARYANTINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLDU"

Özellikle İngiltere varyantının arttığı bu dönemlerde hastane yatışlarımız artmıştı, şu anda Hindistan varyantı dediğimiz Delta varyantında ciddi bir artış oldu. Bunla beraber hastaneye yatışlarda belirli bir seviyede artışı gözlemlemekteyiz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızda ciddi bir artış gerçekleştirmekte. Bunun da yüzde 90'ı aşısız vatandaşlarımız. Bir kısmı da ilk dönemler aşısını olmuş, aşı etkisini yitirmiş vatandaşlarımız. Bu konuda da özellikle bu vatandaşlarımızın üçüncü doz aşılarını gerçekleştirmelerini talep ediyoruz. Bu durumla beraber ben vaka sayılarımızın düşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım