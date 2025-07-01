Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hangi görevlerde bulundu?

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından merak konusu haline geldi. Belediye başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği projeler ve aldığı stratejik kararlarla dikkat çeken Soyer, kısa süre içerisinde en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Tunç Soyer kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hangi görevlerde bulundu? İşte, tüm bu soruların yanıtları ve detaylar…

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da doğan Tunç Soyer, Bornova Anadolu Lisesi'ni tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Eğitimi sırasında İsviçre'deki Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" alanında, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı olarak görev aldı, ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabirlik yaptı.

Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli

Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektörüne adım atan Tunç Soyer, 1991 yılında Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak 9 yıl boyunca yönetti. Ayrıca, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nda 7 yıl yönetim kurulu üyeliği, 3 yıl da başkanlık yaptı. 2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında ise Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, 2013 yılında İtalya merkezli Cittaslow Birliği'nin Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde bir kez daha Seferihisar Belediye Başkanı olarak görevine devam etti. 2014 Mayıs ayında ise Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hangi görevlerde bulundu

Tunç Soyer, 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı. Ancak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devretti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden aday gösterilmeyen Soyer'in yerine, Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Tunç Soyer, 5 Nisan 2024 tarihinde yapılan devir teslim töreniyle görevini Cemil Tugay'a devretti.

TUNÇ SOYER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Tunç Soyer, eğitimli bir profesyonel olarak çeşitli alanlarda önemli görevlerde bulundu ve İzmir'in gelişimine katkı sağladı.

Tunç Soyer neden gündemde

TUNÇ SOYER NEDEN GÜNDEMDE?

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ismi gündeme geldi. Soyer, çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Tunç Soyer, hakkında çıkan haberlerin ardından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.