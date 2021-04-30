- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret- Çevikel: "Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini...
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- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret- Çevikel: "Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini...

İhlas Haber Ajansı / ALİİA RAİMBEKOVA - Haberler | Güncel

- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret Çevikel: "Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini düşünüyorum" Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Kırgızistan Yatırımların Teşviki ve Korunması Devlet Ajansı...

- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret

Çevikel: "Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini düşünüyorum"

BİŞKEK - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Kırgızistan Yatırımların Teşviki ve Korunması Devlet Ajansı Direktörü Almanbek Şıkmamatov ile gerçekleştirdiği görüşmede "(Ticaretin) Bunun tahmin edilenden, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığında Türk iş adamlarından oluşan bir heyet, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yatırımların Teşviki ve Korunması Devlet Ajansı Direktörü Almanbek Şıkmamatov ile görüştü. Çevikel görüşme sırasında yaptığı konuşmada, TÜGİAD başkanlığına seçildikten sonra ilk ziyaretini Kırgızistan'a gerçekleştirdiğini ve beraberinde tekstil, enerji ve inşaat sektörlerinden iş adamlarını getirdiğini belirtti. Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası iş insanları derneği TÜGİAD'ın 50 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu aktaran ve Kırgızistan'a geliş amaçlarının yatırım alanlarını araştırmak, öneriler almak ve yatırımcıların korunmasıyla ilgili kanunları öğrenmek olduğunu aktaran Çevikel, "Amacımız ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmek" ifadelerini kullandı. Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana Türkiye ile ticari ilişkileri geliştiğini, fakat bunun yetersiz olduğuna dikkati çeken Başkan Çevikel, "(Ticaretin) Bunun tahmin edilenden, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

Yatırımla ilgili kanunlarda Türkiye örnek alınıyor

Şıkmamatov, 15 Nisan referandumuyla kabul edilen yeni anayasa uygun olarak yatırımla ilgili tüm kanunların yeniden yazılması üzerinde çalıştırdıklarını ve bu konuda Türkiye'nin örnek alındığını belirterek, "Bu konuda Türkiye kanunlarını da örnek alıyoruz" ifadelerini kullandı. Kırgızistan'da bulunan Türk yatırımlarının daha fazla olabilmesi için tüm imkanın olduğunu söyleyen Şıkmamatov, "Kökümüz aynı, kardeş ülkeyiz. Binlerce yıllar önce atalarımız, Anadolu'ya buradan gitmiştir. Bu nedenle, özellikle ticaret ve yatırım konusunda ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Mayıs veya Haziran ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Şıkmamatov, "Bu ziyaret sırasında İstanbul'da bir iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Kırgızistan'ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nde gümrükte kısıtlamaların olmadığının altını çizen Direktör Şıkmamatov, "Türk girişimciler, tekstil gibi hafif sanayi alanında fabrikası Kırgızistan'da bulunan firmalar, ürünlerini tüm AEB piyasasına gümrük vergileri ödemeden pazarlayabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tekstil ürünlerinin çok kaliteli ve AEB piyasasında buna büyük değer verildiğini kaydeden Şıkmamatov, Kırgızistan'da dağ turizmi ve enerji alanlarına yatırımların yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret- Çevikel: 'Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini...
- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret- Çevikel: 'Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini...
- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret- Çevikel: 'Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini...
- TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel ve Türk heyetten Kırgızistan'a ziyaret- Çevikel: 'Ticaretin, bizlerle çok daha hızlı artabileceğini...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİİA RAİMBEKOVA

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