Tübitak Fen Lisesi Öğrenci Alımı

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI TÜBİTAK FEN LİSESİNDE YETİŞECEK!

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI TÜBİTAK FEN LİSESİNDE YETİŞECEK!

Bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Ülkemizin gelişmesine kritik katkı sağlayacak, analitik düşünen, toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin lider bilim insanlarının yetiştirileceği TÜBİTAK Fen Lisesi kapılarını öğrencilerimize açıyor!

TÜBİTAK Fen Lisesi'nde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi verilmesi planlanıyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem kendi geleceklerini hem de Ülkemizin geleceğini inşa edecekler.

Öğrencilerimizin geleceğimizin bilim yıldızları olması hedefleniyor! Yetişmiş ve nitelikli insan gücü, güçlü altyapısı ve ileri düzey laboratuvarlarıyla Ar-Ge ve teknoloji dünyasının öncü araştırma merkezleri ve enstitülerini bünyesinde bulunduran Kocaeli TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesine, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel ortaokul/imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve 2021 Merkezi Sınav sonuçlarına göre Türkiye geneli % 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

TÜBİTAK Fen Lisesinde hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık karşılıksız burs, Kocaeli TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkanı, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri'nde staj imkanı, kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok imkan karşılıksız olarak öğrencilerimize sunulacaktır. Öğrencilerimize bu önemli olanakların sunulacağı okulumuzda, gençlerin araştırmacı ve bilim insanı olması teşvik edilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek olan eğitim faaliyetleri süresince; güncellenmiş Fen Lisesi müfredatının yanında Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi, Sinirbilim, Veri Analizi, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sürdürülebilir Gıda ve Su Politikaları, İnovasyon Odaklı Proje Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları, İnsan-Makina Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti Uygulamaları gibi 28 farklı seçmeli dersin bulunduğu müfredat uygulanacak.

Ayrıca TÜBİTAK Fen Lisesi, 24 modern teknoloji ile donatılmış derslik, 600 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, kapalı ve açık spor salonları ile takım/ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası hareket etme becerisinin kazanılması ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi ürüne dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına fırsat sağlayacak 10 ileri düzey temel bilim atölyesi ve çok amaçlı konferans salonu ile yemekhanenin bulunduğu yaklaşık 44. 000 metrekare alana sahip olması planlanmıştır.

"9 Temmuz'da yapılacak sınavla 90 öğrenci alınacak" 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrencinin alınacağı TÜBİTAK Fen Lisesini tercih etmek isteyen öğrenciler için TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavına başvurular 02-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı Başvurusu için buraya veya Uygulama Kılavuzuna erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı, 9 Temmuz 2021 Cuma günü 10. 00-11. 40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Kariyeriniz boyunca TÜBİTAK Fen Lisesi hep yanınızda olacak!

Okul bünyesinde yer alan Kariyer İzleme Merkezi (KİM) hazırlık sınıfından itibaren izleme, görüşme ve değerlendirme yaparak öğrencilerimizle birlikte kariyerlerini planlayacak, bu planlama öğrencilerimizin lisans ve lisansüstü öğrenimlerinde de devam edecektir. İş hayatı ve kariyeriniz boyunca TÜBİTAK Fen Lisesi yanınızda ve destek olmaya devam edecektir.

Geleceğin bilim insanları arasına adını yazdırmak için başvurularınızı bekliyoruz! Başvuru sayfası için tıklayın.

Başvuru kılavuzu için tıklayın.

Kaynak: Habermetre