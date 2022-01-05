TRT Ortak Yapımı "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas"ın galası gerçekleştirildi

7 Ocak'ta vizyona girecek filmin İstanbul galasında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Bu filmde Aslan HÜRKUŞ filmi aracılığıyla bir yandan TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli gururumuz olan HÜRKUŞ'la macerasına tanıklık edeceğiz, bir yandan da çocukların aslında teknolojiyi sevmelerini sağlamaya gayret edeceğiz" dedi.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan, beyaz perde için gün sayıyor. TRT ve TUSAŞ ortak yapımı filmin İstanbul galası TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Yılın en havalı macerasını dünyanın en tatlı sinemaseverleriyle birlikte izleyeceklerini ifade eden TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Aslan, TRT Çocuk'un mucit kahramanı. Dolayısıyla Aslan aracılığıyla aslında biz hem çocuklarımıza yeni nesil bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hem de teknolojiyi sevdirmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu filmde de Aslan HÜRKUŞ filmi aracılığıyla bir yandan TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli gururumuz olan HÜRKUŞ'la macerasına tanıklık edeceğiz, bir yandan da aslında teknolojiyi sevmelerini sağlamaya gayret edeceğiz."

Sobacı: "Aslan, Milli Teknoloji Hamlesini Çocuklara Anlatacak"

Konuşmasında Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini hatırlatan TRT Genel Müdürü Sobacı, "Milli teknoloji hamlesinin gençlerin yanı sıra çocuklarımızın da gönlünde aslında yer edinmesi Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Dolayısıyla biz Aslan HÜRKUŞ filmi ile bir yandan çocuklarımızın havacılığı sevmesini, diğer yandan da milli teknoloji hamlesi başlığı altında yaşanan gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

Çocukların bir yandan teknolojiden haberdar olmalarını bir yandan da eğlenceli zaman geçirmelerinin hedeflendiğini söyleyen Sobacı, "Biz TRT ailesi olarak biliyoruz ki çocuklar söz konusu olduğunda aslında emanet zihinlerle ve kalplerle muhatabız. Ve bu bilinç doğrultusunda içerik üretmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de tüm ebeveynler aslında kendi çocuklarını tam da zihinsel ve fiziksel gelişim sürecinde bize emanet ediyorlar. TRT Çocuk'a emanet ediyorlar özellikle. Dolayısıyla hem TRT Çocuk'taki yapımlarımızda hem de sinemadaki yapımlarımızda bu bilinç doğrultusunda hareket ederek kamu gerekliliklerini gözeterek ve bu zihinsel gelişimin gerekliliklerini gözeterek bir içerik üretim süreci gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki animasyon sektörünü TRT'nin yönlendirdiğini hatırlatan TRT Genel Müdürü Sobacı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"TRT Çocuk ve TRT aslında animasyon sektöründe Türkiye'yi domine ediyor. Ve kamu yayıncılığının gerekliliklerini gözeterek ürettiği içerikle aslında içeriğin niteliğinde de belirleyici hale geliyor. Bir yandan belirttiğim gibi teknolojiyi sevdiren, diğer yandan eğlendiren bir çizgi filmle çocuklarımızla birlikte olacağız. Filmimizin çocuklarımız nezdindeki neşesi, bol olsun."

HÜRKUŞ Maketi Davetlileri Sinema Girişinde Karşıladı

"Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" filminin ön gösteriminin gerçekleştirildiği Kanyon AVM girişinde TUSAŞ'ın yerli üretimi olarak üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ziyaretçileri karşıladı.

Galada, filmin yapımcısı Murat Kaya, Yönetmeni Sinan Güngör, filmin şarkısını seslendiren Manga grubunun solisti Ferman Akgül, yerli animasyon sektörünün temsilcileri, sinema, televizyon ve lisans sektörü yöneticileri, gazeteciler, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin temsilcileri, çocuk vakıfları ve derneklerinin temsilcileri gibi sektörün önemli isimleri de etkinlikte katılımcı olarak yer aldı.

Çocukların yoğun ilgiyle takip ettiği TRT Çocuk karakteri Aslan'ın sinema filminde, Sevgi Evleri'nde kalan kimsesiz çocuklar ile şehit ve gazi çocukları da TRT Çocuk'un davetlileri olarak bulundu. Etkinliğe Aslan ve arkadaşları ile HÜRKUŞ'un maskotları da minikler ile buluştu.

"Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" 7 Ocak'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet