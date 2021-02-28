Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Şubat Trabzonspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Şubat Trabzonspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

28.02.2021 20:06 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:29
Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 28 Şubat Trabzonspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Trabzonspor ligin 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe hangi kanalda? Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Trabzonspor - Fenerbahçe canlı izle! Maçtan dakikalar! Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 0-0 devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

TS FB MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gelişmeleri paylaşacağız.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 0-0 devam etmektedir. Maç bittikten sonra özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 28 Şubat Pazar saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT ÇAKIR(VAR)

HALİL UMUT MELER(AVAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

AHMET HAMDİ USTA(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

REFİK EMRE(Temsilci)

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