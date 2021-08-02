TRABZONSPOR 54 YAŞINDA

Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı katıldı.

SAĞIROĞLU: TRABZONSPOR BÜYÜK BİR AİLEDİR

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından söz alan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağrıoğlu, "Trabzonspor büyük bir camia ve kulüptür. Bunun ötesinde büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi Trabzonspor'un başarısını ister. Bununla gurur duyar. Bizler Trabzonspor'un başarısı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyorum ki bu gayretimiz sonucunda mutlu neticelere, camiamıza özlediğimiz sevinçleri yaşatırız" diye konuştu.

BAŞARININ ARKASINDA EMEK VE ALIN TERİ VAR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Trabzonspor'un muhteşem tarihi, içeride ve dışarıda elde ettiği büyük başarıları, kupalar, gerçekleştirdiği ilkler, devrimler, ihtilaller ve elbette büyük taraftarıyla gerçek bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Bu başarının arkasında emek ve alın teri vardır. Karadeniz insanının çalışkanlığı, yeri geldiğinde hırçınlığı, inatçılığı ve tabii ki takımının arkasında her zaman bir dağ gibi duran büyük bir sevdayla Trabzonspor'a sevdalanmış büyük Trabzonspor taraftarı vardır" dedi.

EN ÖNEMLİ ORTAK PAYDAMIZ

Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Trabzonspor; bir futbol kulübünün, spor kulübünün çok daha ötesinde bir organizasyondur. Sadece bir futbol kulübü asla değildir. Trabzonspor hangi siyasi düşünceden, hangi inançtan, hangi yaşam biçiminden, hangi felsefi düşünceden olursa olsun Trabzonluları bir araya getiren, Trabzonluları birbirine adeta kenetleyen en önemli ortak paydamızdır. Trabzonspor bu haliyle de Trabzon'da herkesi aynı anda mutlu edebilen tek organizasyondur" ifadelerini kullandı.

TÜM GÜCÜMÜZLE TRABZONSPOR'UN YANINDAYIZ

Trabzonspor'u çok önemsediklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak takımımızın maddi manevi elimizden gelen her türlü güçle yanında olmaya gayret ediyoruz. Elbette geçmişimiz başarılarla dolu; birçok lig şampiyonluğu, birçok başbakanlık, cumhurbaşkanlığı kupası, içeride ve dışarıda birçok başarılar. İnşallah inanıyoruz ki bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da bu başarılara mutlaka yenileri eklenecektir. Çünkü çok kaliteli bir hocamız var. Gerçekten sadece takımla değil, şehirle de bütünleşmiş. Şehirde 7'en 70'e herkesin beğenisini kazanmış, takdirini toplamış bir hocamız var. Yine çok başarılı bir başkanımız ve yönetimimiz var. Hakikaten ekonomik anlamda birçok soruna rağmen çok istikralı ve kararlı bir şekilde doğru kararlarla, popülizmden uzak, gerçekçi yaklaşımlarla takımı yöneten çok iyi yöneten bir yönetimimiz var. Değerli başkanımıza, yöneticilerimize, hocamıza ve takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bu büyük taraftar inşallah bu camia ile birlikte bu sene arzu ettiğimiz başarıları inşallah elde edeceğiz. Buna gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

BONSERVİSİM ELİMDE

Başkan Zorluoğlu konuşmasını katılımcıları gülümseterek tamamladı. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun konuşmasında forvet ihtiyacına değindiğini hatırlatan Başkan Zorluoğlu, "Milletvekilimiz forvet ihtiyacını ifade etti. Doğrusu ben de söyleyeyim yönetime bonservisim elimde. Öyle bir sıkıntı da yok. Ben milyonlarca Trabzonspor taraftarı gibi gün sayıyorum. Lig başlayacak inşallah birkaç hafta içerisinde. Heyecanla Trabzonspor'umuzu bekliyoruz. Tabii ki ondan önce Avrupa kupalarında müsabakalar var. İnşallah orada seyredeceğiz. Böyle coşkuyla heyecanla takımımızı destekleyeceğimiz, statta olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Trabzonspor'a nice yıllar, nice elli yıllar, yüz yıllar, bin yıllar temenni ediyorum. Tekrar hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, törene katılan protokol mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 02. 08. 2021

Kaynak: Habermetre