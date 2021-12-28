TRABZONLULAR ALMANYA'DA BULUŞTU

TRABZON (Habermetre) - Almanya'nın Duisburg şehrinde faaliyetlerini yürüten Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 25. 'si düzenlenen 'Trabzonlular Gecesi' koronavirüs salgını tedbirleri altında gerçekleştirildi. Geceye Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Zülfü Turan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit ve çok sayıda dernek başkanı katıldı.

TERZİ: KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Dernek Başkanı Murat Terzi, "Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği olarak kurulduğumuz günden beri, memleketimizden aldığımız kültürü burada yaşamaya ve yaşatmaya gayret gösteriyoruz. 25 yıldır düzenlediğimiz gecelerde insanlarımız kaynaşıyor, horon ve kemençeye olan hasret, kurulan horon halkalarında sona eriyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediğimiz gecemizi bu yıl tedbirler kapsamında düzenleyerek sizinle hasret giderebildik. İnşallah seneye bu kısıtlamalar biter ve daha geniş bir katılımla birlikte oluruz" dedi.

KARAARSLAN: HORON ÖĞRENMEYE KARAR VERDİM

Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ise, "Almanya'ya göçün 60. yılını kutladığımız bugünlerde, bu ülkeye kattığımız iş gücünün yanı sıra kültürümüz de ayrı bir yer tutmaktadır. Düzenlenen eğlencelerle ülkenin yaşamına neşe katmaktayız. Burada horon oynayan gençleri görünce gelecek seneye kadar horon öğrenip sizinle horon oynamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

BALTA: BİRLİĞİNİZ BİZLERE GÜÇ VERİYOR

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise konuşmasında, "Siz burada, biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde Trabzon'u temsil etmek için çalışıyoruz. Daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir Trabzon için gece gündüz çalışmaktayız. Sizin buradaki birlik ve beraberliğinizi görünce heyecanlandık. Bu birlik ve beraberlik bizlere güç ve kuvvet veriyor" şeklinde konuştu.

HER YIL FARKLI BİR TRABZON KARŞINIZA ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Trabzon'un selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, "Sayın Başkonsolosumuzun ifade ettiği gibi göçün 60. yılında sizin almış olduğunuz yol bizi gururlandırıyor. Siyasette, bilimde, sporda, iş hayatında almış olduğunuz yol takdire şayandır. Sizler bizim buradaki elçilerimizsiniz, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin anavatanınız olan güzel şehrimizi daha yaşanır bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yaz tatilinde farklı bir Trabzon karşınıza çıkıyor. Gelecek yıllarda sizinle daha yakın olmak için Trabzon'da size yönelik bir festival düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

HORON HALKASI HİÇ EKSİLMEDİ

Hakan Yıldırım'ın sunuculuk yaptığı gecede sahne alan Sezer Küçük, Batuhan Turan, Fikret Yılmaz, Kenan Yılmaz, Özkan Pekin, İsmail Cumhur, Sami Aşık, Koryana Uşakları, Piyanist Mehmet Aksoy ve Koliva'nın türküleriyle coşan gençler, geç saatlere kadar horon ve kolbastı oynadılar.

KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER

Öte yandan Avrupa'daki Trabzonlu dernek başkanları ve iş insanları, Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Derneği'nde düzenlenen kahvaltıda, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldiler.

TARİH : 28. 12. 2021

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