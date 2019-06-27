TRABZON KARADENİZ'İN LABİRENT ÜST GEÇİTLERİ ŞAŞIRTIYOR

Karadeniz Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, ortaya ilginç yapılar çıkarıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüleri ile ilgi çekiyor.

Karadeniz'de ilginç mimari yapılar, görenleri şaşırtıyor. Bölgenin zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, kimi zaman ortaya sıra dışı yapılar çıkmasına neden oluyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli sahilinde 3 katlı yürüyüş yolu bulunan 400 metrelik üst geçit, 3 katlı binaya benzetiliyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki üst geçite, 3 katlı rampa yürüyüş yolu ile çıkılıyor. Rampayı çıkanlar, üst geçittten geçerek uzun bir yürüyüşle 3 katlı yürüyüş yolu ile karşıya ulaşabiliyor.

RİZE'DEKİ 330 METRE UZUNLUĞUNDA

Rize kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerine merdivensiz ve hafif rampa şeklinde inşa edilen yaya üstgeçidi, ek bir yol ile Atatürk Caddesi üzerinden sahil şeridine bağlandı. Cumhuriyet Caddesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nun 4 şeridinin altından geçtiği, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne de bir yol ile bağlanan yaklaşık 330 metrelik üstgeçide, karmaşık yapısı nedeniyle 'labirent' değerlendirmesi yapıldı.

ÜZERİNDEN MİNİBÜS GEÇTİ

Rize'de eklemelerle uzatılan yaya üst geçidinde, 26 Mayıs 2009 tarihinde İsmail Güngör adlı sürücü, minibüsü ile yolun karşı tarafına geçmişti. Aracında, geçitte meydana gelen sürtünmeden dolayı 2 bin liralık hasar oluşan Güngör'e trafik ekipleri 189 TL para cezası uygulamış, bu olaydan sonra yaya üst geçidine, araç girişlerinin engellenmesi için demir levhalar konularak önlem alınmıştı.

KOD FARKI 70 METRE

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilen yaya üst geçidi, bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 200'e yakın basamak çıkmak ve 300 metreye yakın yolu yürümek gerekiyor. İlginç yaya geçidinin sahile yakın bölümdeki ucu ile köy yoluna bağlanan diğer ucu arasında yaklaşık 70 metre kod farkı bulunuyor. Karadenizliler, ilginç mimarileri ile dikkat çeken üst geçitlerin demir yığını görüntüleri ile kirlilik oluşturduğunu belirtiyor.

'DEMİR YIĞINI'

Üst geçitlerin demir yığını gibi inşa edildiğini anlatan Ayşen Güneş, Sahil yollarına yapılan bu yapılar hiç hoş görünmüyor. Saatlerce yürüdük biz sahile güvenli geçişi bulabilmek için. Tek alternatif bu demir yığını üst geçit. Buraya bunun yerine daha kullanışlı bir düzenleme gelirse çok daha iyi olur. Bu demir yığınları oldukça çirkin görünüyor. Yürüyüşü daha kolay kılabilmek adına 3 kat yapılmış. Engelliler, yaşlılar, çocuklar için önemli ama bu kadar da abartmaya gerek yok. Bunun hiçbir açıklaması yokö dedi.

'LABİRENTE BENZİYOR'

Yapılan çok katlı yaya üst geçidinin görüntü kirliliği oluşturduğunu söyleyen Hatice Oflu da Alt geçitlere nazaran üst geçitleri daha güvenli buluyorum ben. Ama bakıldığı zaman demir yığını, görünüşü ürkütüyor. Biraz doğa ile bütünlük içinde olsa çok daha güzel olur. Ama hiç yoktan iyidir. Ama labirente benziyor. Gerekli mi o kadar dönmek onu anlamadım ama vardır bir sebebiö dedi. Nevin Kaba ise, Buraya ilk üst geçit yapılırken heyecanlandık. Sonra üst geçidi bir yaptılar gördüğümde şok geçirmiştim. Anlam veremedim. Demir yığınını buraya koymuşlar. Yazık günah. Önümüzü tamamen kesti. Yüzyıllar önce adamlar bir köprü yapmış bakmaya doyamazsın. Doğaya hiçbir aykırılığı var mı Yok. Hangi yüzyılda yaşıyoruz. Burası bir sahil kenti. Sahil boyunca birçok ilde bunun gibi örneklere rastlamak mümkün. Çok çirkin bir görüntüö dedi.

'ÇİN İŞKENCESİ'

İnsanların üst geçitten geçmeye üşendiği için yoldan geçmeye çalıştıklarını ve bunun da kazalara sebebiyet verdiğini anlatan Sercan Guduban, Burada çok tanıdığımıza araba çarptı. Hayatlarını kaybettiler. Biz de buraya üst geçit yapılsın diye çok uğraştık. Sonunda yaptılar yapmasına ama şimdi de vatandaş buradan geçmeye üşendiği için yine yoldan geçmeye çalışıyor, yine kazalar oluyor burada. Kimseye bir faydası yok buranın. Bildiğin Çin işkencesi. Engelliler için katlı yapılmış ama adam buradan geçmeye üşeniyor atlıyor yine yola. Bunun başka hiçbir yerde örneği yokö diye konuştu. Alperen Türkdönmez ise, Bunlara üst geçit demeye bin şahit ister. Bildiğin zor geçit burası. Engelliler için güya böyle yapılmış ama ben buradan daha önce hiçbir engellinin çıkabildiğini görmedim. Labirent gibi yer. Buraya harcanan demir ile komple sahil yoluna üst geçit yapılırdı. Böyle zulüm mü olur diye sordu.

Kaynak: DHA