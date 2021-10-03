Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında - Haberler
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Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel
Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında

Sağanak yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine giren suları çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Meteoroloji tarafından uyarı yapılan Trabzon'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yarım saat boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 30 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan sürücüler su birikintileri oluşan yolda araç kuyruğu oluşturdu.

SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye, karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında

Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında

Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında

Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında

Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim oldu! Trafik durma noktasında

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
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