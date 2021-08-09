TOKAT İTFAİYESİ'NDE NÖBET DEĞİŞİMİ

Antalya'nın Manavgat İlçesinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden gönderilen personelde nöbet değişimi yapıldı.

Antalya'nın Manavgat İlçesinde devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden gönderilen personelde nöbet değişimi yapıldı.

Antalya'da zorlu şartlar altında cansiperane görev yaparak Tokat'a dönen itfaiye erleri Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret ederek, yangın bölgesinde yaşadıklarını anlattılar.

Tokat'a dönen itfaiye erleri yerine yine itfaiye personelinin gönderildiğini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yangınların son bulacağı ana kadar Tokat İtfaiyesi'nin bölgede görevine devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bölgede altı gün boyunca gece-gündüz demeden başarıyla görev yaparak nöbet değişimi yapan İtfaiyecilere ayrı ayrı teşekkür ederek; "Antalya Gündoğmuş İlçesi'ndeki yangına yardımda bulunmak amacıyla, itfaiye aracımızı ve personellerimizi dualarla göndermiştik. Altı gün boyunca bölgedeki yangınlara müdahale ederek, oradaki insanlara yardımcı olan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Bizler; Yardımedenler Diyarı'nın evlatlarıyız. Tüm itfaiye erlerimize teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum. Bölgede hiç uyku uyumadan bölgede gayret eden tüm personelimizden Allah razı olsun. Hakkınızı ödeyemeyiz. Hamdolsun sağlık ve sıhhatli bir şekilde ailelerinize döndünüz. Şuanda diğer ekibimiz gittiler, bayrak onlara emanet. Onlar da oradaki halkımızın yanlarında olmaya, yangınları söndürmeye devam edecekler. Yangınlar sona erene kadar Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarına aralıksız olarak devam edecekler. Bölgede sadece ağaçlar, evler, canlılar yanmadı. Bizim ciğerimiz yandı. Bunu gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyorum. Ne olursa olsun bunlar bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Devletimiz milletimizin yanında, milletimiz de devletinin her daim yanındadır. Biz bize yeteriz. Bunu yapanların hevesleri dün olduğu gibi bugün de kursaklarında kalacaktır. Orada görev yapan kardeşlerimize rabbimden kolaylıklar diliyorum. Vefat eden, şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu görevi layıkıyla gerçekleştiren tüm personellerimize devletimizin sunduğu ödülleri armağan edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

"AYNI ANDA 9 HELİKOPTERİN MÜDAHALESİNE ŞAHİT OLDUK"

Bölgede görev yaparak Tokat'a dönen İtfaiye Personeli Tayfun Akpınar, Başkan Eroğlu'na ekipçe yaşadıklarını anlattı. Akpınar açıklamasında; "Altı gün boyunca toplam 15 saat uyku uyumadık. Araçların içerisinde kısa kısa dinlenmelerle günlük uykumuzu aldık. Bir yandan yangınlara müdahale ederken bir yandan da bölge halkına yardımcı olduk. Yangınların kontrol altına alınması, diğer alanlara sıçramaması için sürekli arazide görev yaptık. Devletimiz çok güçlü. Aynı anda 9 Helikopterin müdahale ettiğine bizzat şahit olduk. Zirveler çok sarp, birçok ilçe boşaltıldı. Ancak hamdolsun hepsi kontrol altına alındı. İlk gittiğimiz gün alevler rüzgarın etkisi ile her yeri sarmıştı. Arazözler, söndürme araçları, helikopterler, askerimiz, polisimiz, itfaiyecilerimiz, binlerce personel hep birlikte el ele mücadele ederek, söndürme işlemlerini başarılı bir şekilde tamamladık. İnşallah bundan sonraki ekipler için daha iyi olacaktır.

Gönüllü insanlarımız var, savaşın içinde gibi hissettik. Sağolsun insanlarımız bizler için her şeyi temin ettiler. Diş fırçası ve macunu getiren dahi vardı. Bu manzaraları görünce çok değişik duygulara kapıldık. Onların çabalarını gayretlerini gördükçe bizler daha çok işimize sarıldık ve uyumadan ateşle mücadele ettik. Bize güç verdiler, yorgunluğumuzu dahi anlamadık. Gönüllü insanlarımızdan, devletimizden, milletimizden Rabbim binlerce kez razı olsun. Biz çok güçlü bir ülkeyiz" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyarete gelen İtfaiye Personellerine, İtfaiye Müdürü Hacı Ahmet Doğaner'de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre