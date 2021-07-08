TİKA Başkanı Kayalar Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
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TİKA Başkanı Kayalar Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da temaslarda bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, iki projenin açılışını yaptı.

Gürcistan'da temaslarda bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, iki projenin açılışını yaptı.

Kayalar, önce Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Lela Çikovani ile beraber, TİKA tarafından yenilenen ve donanım desteği sağlanan Tiflis Milli Rehabilitasyon - Adaptasyon Merkezi Çok Yönlü Tedavi Bölümü'nün açılışına katıldı.

Kayalar, Gürcistan Gazi İşleri Devlet Hizmetleri Başkanı Tümgeneral Koba Kobaladze ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Tea Eristavi ile birlikte merkezde incelemelerde bulunarak tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Açılışın ardından bir konuşma yapan Çikovani, Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak olduğuna dikkati çekerek TİKA'nın ülkesinde gösterdiği aktif faaliyetlerinin Gürcü-Türk dostluğunu daha da güçlendirdiğini söyledi.

Aşık Kamandar Müze Evi'nin açılışı

Kayalar ve beraberindeki heyet, akşam saatlerinde de başkent Tiflis'e 50 kilometre mesafedeki Kepenekçi köyündeki, tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi TİKA tarafından yapılan Aşık Kamandar Efendiyev Müze Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Törene Kayalar, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Birinci Yardımcısı Kakha Sikharulidze, Büyükelçi Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, milletvekillileri, Türk iş insanları ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Sikharulidze, TİKA'nın, ülkesinde kültür alanında sağladığı destek projeleri ile ülkeler arasındaki tarihi bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Sikharulidze, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın üç dost ülke olduğunu kaydederek, "Eminim ki yıllar geçecek ve bölgemiz tüm dünya için barış, kültür, refah ve kalkınmasıyla bir örnek olacak." dedi.

Kerimov ise tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Dost Gürcistan'da kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla Azerbaycan medeniyeti ve tarihine ait olan Aşık Kamandar Müze Evi'nin açılışını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Programın sonunda, iki açılış programını AA muhabirine değerlendiren Kayalar, TİKA'nın açtığı Adaptasyon Merkezi Çok Yönlü Tedavi Bölümünün Gürcistan'da asker ve sivillere hizmet edeceğini aktardı.

TİKA'nın 1994 yılından beri birçok alanda etkili faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Kayalar, "Gerçekten verimli iş birliğimizin olduğu, her alanda her bölgede projelerimizin olduğu dost bir ülkedir Gürcistan." dedi.

Gürcistan'da çeşitli projeleri gerçekleştiremeye devam edeceklerini kaydeden Kayalar, ayını zamanda Kepenekçi köyündeki müzenin açılışına katılmaktan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kayalar, Aşık Kamandar Müze Evi'nin, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ı bir araya getirmesinden dolayı büyük önem taşıdığını vurguladı.

TİKA Başkanı Kayalar Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
TİKA Başkanı Kayalar Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
TİKA Başkanı Kayalar Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi
TİKA Başkanı Kayalar Gürcistan'da iki projenin açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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