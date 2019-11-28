Ticarette İletişim ve Çevre Bilinci Eğitimi ETSO'da düzenlendi

28.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:36

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşen "Ticarette İletişim ve Çevre Bilinci" konulu eğitim, çok sayıda İlimiz esnafı ve ticaret erbabının katılımı ile gerçekleşti.



Etkinlik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cingöz, Edirne TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun'un açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu iletişim başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, İlimiz esnafının ve ticaret erbabının etkinliğe gösterdiği yoğun ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısındaki artışa bağlı olarak hizmet kalitesinin geliştirilmesi gereği doğmuştur. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörel toplantılar düzenleyerek şehrimizi ziyarete gelen misafirlerimize nasıl daha iyi hizmet sunabilir ve nasıl daha iyi ağırlayabiliriz konuları üzerinde istişarelerde bulunuyoruz. Her toplantı sonrasında ise görüşülen konuları ilgili makamlara ileterek sorunların çözümüne yönelik gerekli takibini yapıyoruz. Bugün Edirne Valiliği himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, bu kapsamda çok önemli bir adım ve bundan sonra da mutlaka bunu farklı hizmet sektörlerine yönelik genişleterek devam ettireceğiz" dedi.



Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cingöz ise açılış konuşmasında "Edirnemizin ve esnafımızın her geçen gün daha iyi seviyeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün olduğu gibi kurumlar arası ortak çalışmalarla el ele verirsek istediğimiz sonuca daha kolay ulaşırız. Bu yüzden bu toplantılar çok değerli" diyerek katılımcılara teşekkür etti.



Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun da Edirne'de hizmet sektöründe hızlı bir büyüme yaşandığını ve buna bağlı olarak ticaretin de hızla geliştiğini belirterek, "Bu durum paralel olarak rekabeti de artırmaktadır. İlimizdeki turist artışı sebebiyle farklı beklentisi ve isteği olan müşteri sayısı da artıyor. Burada da müşteriyle ilişki ve iletişim daha da ön plana çıkıyor. İşte bu sebeple görülen gereklilik üzerine bu etkinliği planlayarak mümkün olduğunca fazla sayıda esnaf ve tüccarımızın katılımını hedefledik. Çok kalabalık bir kitleye ulaşarak fayda sağlamış olmaktan dolayı çok memnunuz" dedi. Altun konuşmasını günlük hayatta karşılaştıkları sorun ve şikayetlerden birkaç örnek vererek tamamladı.



Açılış konuşmalarının ardından Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu yapmış olduğu sunum ve anlatımlarda empati, etkili iletişim, ikna yöntemleri, beden dili, çevre faktörü gibi konularda katılımcılarla interaktif bir eğitim gerçekleştirdi.



Eğitim sonunda katılımcılarla online ortam üzerinden mini bir yarışma düzenleyen Baynazoğlu, doğru cevapları veren ilk 5 katılımcıya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından baskısı yaptırılan Nutuk kitaplarını hediye etti. Etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA