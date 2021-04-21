Son dakika haber | Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görevi devraldı

Son dakika haberlerine göre - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görevi devraldı Ruhsar Pekcan, görevini yeni bakan Mehmet Muş'a devretti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar üzerine görevi yeni bakan Mehmet Muş'a devretti.

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görevi devraldı

Ruhsar Pekcan, görevini yeni bakan Mehmet Muş'a devretti

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar üzerine görevi yeni bakan Mehmet Muş'a devretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildiği ve boşalan Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş'un atandığı duyurulmuştu. Pekcan görevini yeni bakan Mehmet Muş'a devretti.

Eski Bakan Pekcan görevi devretmeden önce yaptığı konuşmasında bakanlığı esnasında hayata geçirdiği projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgi vererek yeni bakana çalışma hayatında başarılar diledi.

"2023 vizyonumuza katkı sunacak böylesine önemli bir bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesidir"

Pekcan'dan görevi devralan yeni Bakan Mehmet Muş konuşmasında şunları kaydetti:

"Öncelikle bana bu görevi tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize teşekkür ediyorum. Görevden aldığım sayın bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve cumhuriyet tarihimizin başından bu yana tüm bakanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Parlamentoda grup başkanvekilliği görevim sırasında Ruhsar Pekcan'a Ticaret Bakanı'nın görev alanına giren süreçlerle ilgili birçok müzakeremiz oldu. Kendisinin başarılı çalışmalarını yakinen takip etme fırsatım oldu. Bu anlamda bakanlıkta yaptığı önemli icraatları çok iyi biliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de kendisinin bilgi ve deneyiminden istifade edeceğiz. Esnafıyla ihracatçısıyla iş insanı ve emekçisiyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek 2023 vizyonumuza katkı sunacak böylesine önemli bir bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesidir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun elbette bilinci içerisindeyiz. Teslim aldığımız başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaktır. Üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız. İnşallah bakanlığımızın görev alanındaki konuları başta Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceğiz. "

"Bu bakanlık sizin bakanlığınızdır. Bu bakanlık esnafımızın, iş insanımızın, girişimcimizin, dürüst bakanlığıdır"

İş insanlarına ve esnaflara seslenmek istediğini ifade eden Bakan Muş, "Bu bakanlık sizin bakanlığınızdır. Bu bakanlık esnafımızın, iş insanımızın, girişimcimizin, dürüst bakanlığıdır. Onların sorunları için bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz onlara gideceğiz. Esnafımızın derdini onun yanına giderek, çayını içerek dinleyeceğiz. İhracatçımızın mezheplerini sektör sektör ziyaretler yaparak tespit edeceğiz. Bakanlığımızın görev alanına giren yetkiler çerçevesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcı arasında iyileştirilmesi için atılan adımları daha da çoğaltacağız. Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İhracatçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bakan Muş, "Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin ekonomik gücünün en temel göstergelerinden birisi o ülkenin ihracat katkısıdır. İhracatın dış ticaret açığımızı kapatması ülkemizin sermaye akışının sağlanması ve tüm sektörlerin harekete geçirilmesi bakımından fevkalade önemlidir" dedi.

Eski Bakan Ruhsar Pekcan, yeni Bakan Muş'a çelenk takdim ederek Ticaret Bakanlığı görevini devretti. Yeni Bakan Muş da aynı şekilde teşekkürünün nişanesi olarak eski Bakan Pekcan'a çelenk takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK