TESOB Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı

23.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:28

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) 2019 Yılı Başkanlar Kurulu toplantısı Maçka'da yapıldı.



Toplantıya, TESOB Başkanı Metin Kara, yönetim kurulu üyeleri ile esnaf ve sanatkarlar odası başkanları katılırken Kara burada yaptığı konuşmada, "2019 yılı sicil verilerine göre Ocak - Kasım döneminde 2 bin 887 işyeri açılmış, bin 248 işyeri kapanmıştır" dedi.



Kara, 2019 yılı Başkanlar Kurulu toplantısının esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Ekonominin kılcal damarlarını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımız, bu dalgalanmadan belki de en çok etkilenen kesim olarak göze çarpıyor. Ancak her kriz döneminde olduğu gibi çalışarak, üreterek, ekonomiye katkıda bulunarak, piyasayı hareketlendirerek, devletine, milletine omuz veren yine esnaf ve sanatkarlarımız olmuştur, olmaya da devam edecektir. Tüm bu dalgalanmalara rağmen esnaf ve sanatkarlarımız her şeye rağmen işlerini sürdürmeye çalışmışlardır. 2019 yılı sicil verilerine göre Ocak - Kasım döneminde 2 bin 887 işyeri açılmış, bin 248 işyeri kapanmıştır. Burada esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomimize inancını da görüyoruz. Trabzon'da açılan işletmelerin arasında lokanta, büfe, çay ocağı, bakkal, servis aracı işletmeciliği gibi hizmet sektörü işletmelerin ilk sıralarda yer alacağını görüyoruz. Umut ediyoruz ki gelecek yıllarda imalat sektöründen işyerlerimiz de bu kategori içinde yer alır. 2016 yılında uygulamaya başladığımız Mobil Sicil uygulamasında da 2019 yılı içinde 117 kez ilçelerimize gidilmiş, toplam bin 783 işlem gerçekleştirilmiştir"dedi.



"Turistlerin şehrimizden memnun ayrılması için çalışıyoruz"



En fazla önem verdikleri konuların başında turizmin geldiğini ifade eden Başkan Kara, "Şehrimize gelen turistlerin memnun ayrılması, turizmin sürdürülebilir olması açısından da çok önemlidir. Bu doğrultuda gerek esnaf ve sanatkarlarımızın kendini geliştirmesi, gerekse turistlerin memnuniyet oranının artırılması konusunda çalışmalarımız oldu, olmaya da devam ediyor.



Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda 'Turisti Kazanan Geleceği Kazanır' isimli projeyle turizmin sektörüne kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda bir proje yürütmüştük. Bu proje kapsamında eğitim alan kursiyerlerimizin yüzde 90'ına yakınının hala turizm sektöründe hizmet vermeye devam ettiğini gururla belirtmeliyim. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve SGK ortaklığıyla Hizmette Sınır Yok Projesiyle de kayıt dışı çalışan yabancıların turizm sektörüne kalifiye eleman olarak kazandırılmasına yönelik önemli bir proje yürüttük. Burada kurs gören yabancı uyruklu kardeşlerimizin de sektörde istihdamını sağladık" diye konuştu.



"2019'un ilk 11 ayında bin 126 işyeri denetlendi"



Turizmde en önemli konunun kentimize gelen turistin memnun ayrılması olduğunu ifade eden Başkan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda özellikle tarife ve kayıt dışı denetimlerine büyük önem verdik. 2 aracımız ve 4 personelimizle 7/24 sahada olduk, olmaya da devam edeceğiz. En sağlıklı şekilde bu denetimleri gerçekleştiren kurum TESOB'dur. Kasım itibarıyla bin 126 işyerini denetledik ve 564 adetinde tarife olmadığını tespit ederek tutanak tuttuk. Bu işyerlerinden 327 tanesi belirtilen sürede tarifesini almış, 237 işyeri de disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Yine disiplin kuruluna sevk edilen 100 işyeri yasal sorumluluklarını yerine getirmiş ve tutanakları işlemden kaldırılmıştır. Geriye kalan işyeri sahiplerinden savunmaları talep edilmiş, ihtar verilerek tarife almaları sağlanmıştır. Sonuç olarak tarifesi olmadığı belirlenen 564 işyerinden geriye kalan 12 işyeri sahibine de gerekli işlemleri yapmadıkları sebebiyle para cezası verilmiştir. Denetimlerimizde tarifenin yanı sıra kayıt dışı denetimlerini gerçekleştirdik. Vergi kaydı olmadığını tespit ettiğimiz 59 işyeri için de Vergi Daire Başkanlığına yazı yazdık ve kayıt altına alınmasını sağladık. Denetimlerde üyemiz olmayan işyerlerinde gördüğümüz eksikliklerle ilgili de ilgili kurumlara yazı yazdık"ifadelerini kullandı.



"Tarifesi olmayanın gözünün yaşına bakmayacağız"



Kara, tarifesi olmayan esnafın gözünün yaşına bakmayacaklarını ifade ederek, "Herkesin tarifelerini bağlı bulunduğu odadan alması sağlanmalıdır. Tarifesi olmayan esnaf ve sanatkar, hem müşterisine hem de meslektaşına karşı sorumludur ve vebal altındadır. Oda başkanlarımızın da en önemli sorumluluklarından biri tüm üyelerine tarifelerin dağıtılmasını sağlamaktır. Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerini de eklediğimiz tarifelerin dağıtılması, esnaflarımız tarafından kullanılması, sadece yerli değil yabancı müşterilerimizin de memnuniyetini artıracaktır. Dengesiz fiyat politikasının önüne geçilmesi için tüm esnafımızın tarife alması şarttır. Önümüzdeki süreçte tarife denetimlerine de sıkı şekilde devam edeceğiz. Bu çalışmamızın gerek esnaf ve sanatkarlarımız gerekse halkımız arasında memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımız en ücra köşelere kadar denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu denetimlere niye bu kadar önem veriyoruz; bu şehrin geleceğine turizm olarak bakmak lazım. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum ki; tarifesi olmayan esnafın gözünün yaşına bakmayacağız. Tarife almak esnaf ve sanatkarın topluma karşı olduğu kadar yanındaki komşusuna karşı da sorumluluğudur, Ahiliğin bir gereğidir."dedi.



Başkan Kara, uzun süredir yürüttüğü TESOB'un danışmanlığı görevinden özel sebeplerden dolayı ayrılan Ahmet Dursun Yılmaz'a da hizmetlerinin anısına hediye takdim etti.



Esnaf ve sanatkar odası başkanlarının çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından TESOB 2019 Yılı Başkanlar Kurulu toplantısı fotoğraf çekimiyle sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA