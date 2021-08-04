Termik santral ne işe yarar? Termik santral patlarsa ne olur?

Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor. Termik santral ne işe yarar? Termik santral patlarsa ne olur?

Termik santral ne işe yarar? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Tokat, "Termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor" ifadelerini kullandı.

TERMİK SANTRAL NE İŞE YARAR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer.

Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

Çalışma Alanları:

•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

•Isı depolama sistemleri

•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi

•Kazan tasarımı

•Termik santral modernizasyon ve yenilenme

•Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması

•Performans görüntüleme sistemleri

•Simülasyon ve modelleme

TERMİK SANTRAL PATLARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı ancak termik santralin boşaltıldığının da altı çizildi.