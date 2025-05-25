Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç zihinler, TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda bir kez daha buluşuyor! TEO Liseler Arası Bilgi yarışması kim birinci oldu (Türkiye Entelektüel Oyunları)?

TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI KAZANAN AÇIKLANIYOR

Gençlerin zihinsel gelişimini destekleyen TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması bu akşam atv'de! Türkiye'nin entelektüel gücünü ortaya çıkaran yarışma, geleceğe güçlü bir adım atıyor.

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin en parlak lise öğrencilerini bilgi, strateji ve hız yarışında bir araya getiriyor. Final heyecanı bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kazanan henüz açıklanmadı; sonuçlar belli olduğunda burada yer vereceğiz!

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TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI KİM BİRİNCİ OLDU?

Yarışmada genç entelektüellerin sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda soğukkanlılık, konsantrasyon ve problem çözme becerileri de sınanacak.

TEO Liseler Arası Bilgi yarışmasını kazanan henüz açıklanmadı.