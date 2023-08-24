Yeni Peugeot 2008 Türkiye'de satışa çıktı. Biz de Peugeot 2008 fiyatı, özellikleri ve motor seçenekleri dahil tüm detayları paylaşıyoruz.

Hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından, ülkemizde de satışa sunuldu. Benzinli, dizel ve elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında yer alan yeni SUV modelinde ilk teslimatlar eylül ayı başı itibarıyla başlayacak. İşte yeni Peugeot 2008 fiyatı, özellikleri ve motor seçenekleri…

Yeni Peugeot 2008 fiyatı, özellikleri ve motor seçenekleri!

Ülkemizde satışa sunulan yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT8'nin fiyatları 1.444.500 TL'den, yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8'nin fiyatları da 1.550.500 TL'den başlıyor. Performansı artırılan ve 345 km'lik (WLTP) elektrikli menzili 406 km'ye yükseltilen yeni e-2008 GT'nin başlangıç fiyatı ise 1.580.000 TL olarak belirlendi.

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, "Göz Alıcı" SUV tasarımıyla yeni Peugeot 2008, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran ile Peugeot i-Connect ve benzersiz 3D i-Cockpit sayesinde ilham veren sürüş keyfi sunarak "Duygu"lara hitap ediyor. Yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen yeni 2008, ön tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor.

Sınıfının lideri: Yeni Peugeot 2008 satışa çıkıyor!

Peugeot, yenilediği B-SUV modeli 2008'in Türkiye teslimatlarına eylül ayı başı itibarıyla başlıyor. Benzinli, dizel ve elektrikli güç üniteleri ile müşterilere seçme özgürlüğü verilerek, ihtiyaca en uygun yeni Peugeot 2008 tercih edilebiliyor.

Tamamı EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli ve dizel 2008 seçenekleri ilk aşamada ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye'ye giriş yaparken elektrikli model versiyonu olan e- 2008, sadece GT donanımında satın alınabiliyor.

1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni Peugeot 2008'in fiyatları 1.444.500 TL'den başlarken 1.5 BlueHDi 130 HP motoru barındıran yeni Peugeot 2008 için başlangıç fiyatı 1.550.500 TL olarak öne çıkıyor. 115 kW'lik yeni elektrikli güç kaynağıyla daha yüksek performans ve uzatılmış menzil özellikleri gösteren Peugeot e-2008 GT'nin başlangıç fiyatı ise 1.580.000 TL olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil teknolojisinde yeni bir standart!

Türkiye'ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)'lik E-2008 versiyonlarıyla gelen yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor.

Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP'den 115 kW/156 HP'ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa'ten 54 kWsa'e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km'ye ulaşmasını sağlıyor.

Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20'den yüzde 80'e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox'da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni Peugeot E-2008'in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor.

Yeni 2008'in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye'de yollara çıkıyor.

PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç

üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

Kompakt boyutlar, geniş bagaj hacmi!

İspanya'daki Vigo Fabrikası'nda üretilen yeni Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkanı sağlıyor.

Daha da "Öz Güvenli" bir duruş için iddialı SUV tasarımı!

Peugeot 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. Peugeot tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008'lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir "E" logosuna sahip. Arkadaki Peugeot yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor.

2008, yeni 508 modelinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, yeni 2008'de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Bu sayede, 2008'in öz güvenli kişiliğini ve sağlam SUV tasarımını vurguluyor.

Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip. GT versiyonlarında, üçlü pençenin çarpıcı etkisi, FULL LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, yeni Peugeot logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor.

Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üçlü pençe yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

Yeni 2008'in lansman rengi olarak modern Selenyum Gri'nin seçilmiş olması dikkat çeken detayların başında geliyor. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni Okenit Beyaz ise yeni 2008'in güçlü tasarımını daha da vurguluyor.

GT versiyonları, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor. Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm yeni 2008 versiyonlarında parlak siyah yan aynalar kullanıyor. Yeni 2008; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle tercih edilebiliyor.

Yeni Peugeot 2008, dikkat çekici tasarımıyla yeni alaşım jantlara sahip oluyor. 17 inç KARAKOY (ALLURE) veya 18 inç EVISSA (GT) olmak üzere farklı jant seçenekleri söz konusu. Tüm alaşım jantlar, bijonları zarif bir şekilde gizleyen Peugeot logosu ile süslenen 4 kollu bir jant göbeğine sahip. Yeni 2008'in tüm versiyonları, GT versiyonlarında opsiyon olarak sunulan yeni Alcantara gibi sınıf atlama stratejisini destekleyen yeni koltuk kumaşlarına sahip.

Benzersiz Peugeot i-Cockpit, sürüş keyfinin parçası olmaya devam ediyor!

Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için yeni 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip.

Yeni 2008'in ALLURE ve GT versiyonlarındaki 10 inçlik dijital gösterge paneli, GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği kişiselleştirilebiliyor. Tüm yeni 2008'lerde 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu.

Bu yeni HD teknolojili ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarına ulaşılmada veya en yeni nesil Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için kullanılıyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor.

Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyonun merkezinde yeni logo ve versiyona bağlı olarak çemberin alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor.

Multimedya sistemi, telefon gibi kontrol işlevlerini de barındırıyor. Yeni 2008 GT'nin iç mekanı, artık merkezi dokunmatik ekran ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ambiyans aydınlatmasını da sunmaya başlıyor. Yeni 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan zarif e-toggle vites tasarımına sahip olmaya devam ediyor.

B-SUV'de bir başarı hikayesi!

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008'den 700.000 adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021'de Avrupa'nın en çok satılan B-SUV'si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye'de de 2021'de en çok satılan B-SUV oldu.

Türkiye'deki toplam SUV 2008 satışları ise 25.000 adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75.000'den fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkat çekiyor.

Peugeot 2008'in 2022'deki satışlarının yüzde 17,4'ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa'da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. Peugeot 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve dinamik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.