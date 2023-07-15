Yapay Zeka Uygulamaları Su Tüketimi ve Karbon Salınımı Yaratıyor

OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, yapay zeka uygulamalarının veri merkezlerinin soğutma işlemleri için temiz su tükettiğini ve karbon salınımına neden olduğunu belirtti. Yapay zeka modellerinin su ayak izi ve karbon salınımının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, yapay zeka soru cevap uygulamalarının, veri sistemlerinin soğutulması için her 25 soruda yarım litreye yakın su tüketildiğini söyledi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, son dönemlerde kullanımı artan yapay zeka uygulamalarının veri merkezlerinin soğutma işlemleri için temiz su tüketimi yaptığını söyledi. Milyonlarca kullanıcısı olan yapay zeka uygulamalarında 1 kullanıcının 25 soru sormasıyla, yaklaşık yarım litre su tüketildiğini söyleyen Prof. Dr. Ardalı, "Yapay zekanın iklim konusunda kurtarıcı olduğu konuşuluyor. Google'ın ABD'deki veri merkezlerinde 2021 yılında soğutma için 12,7 milyar litre tatlı su tükettiği rapor edilmiş. Yapay zeka uygulamalarının su tüketiminin yanı sıra doğaya karbon salınımı da ciddi boyutlarda. Sistem kurgulanırken ve kullanılırken yaklaşık 240 ton karbondioksit ürettiği belirlenmiş. Bir yeri düzeltirken, diğer taraftan da çevresel etkileri dikkate almamız gerekiyor" dedi.