Yapay Zeka, MRI Görüntülerinden Beyin Aktivitesini Okuyabiliyor

Osaka Üniversitesi'nde Sinirbilimci ve Yardımcı Doçent olan Yu Takagi, geçtiğimiz Eylül ayında, masasında yalnız başına otururken, yapay zekanın bir kişinin beyin aktivitesini çözerek düşüncesindeki görüntünün aynısını oluşturduğunu tespit etti.

Japon araştırmacılar, Almanya'da geliştirilen Stable Diffusion AI modeli kullanarak, MRI görüntülerinden beyin aktivitesini okuyabilen bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Takagi ve ekibi, 2022 yılında Almanya'da geliştirilen bir derin öğrenme Yapay Zeka modeli olan Stable Diffusion (SD) kullanarak, MRI makinesindeyken 10.000 görüntüye kadar maruz kalan test konularının beyin taramalarını analiz etti.

Takagi ve araştırma ortağı Shinji Nishimoto, beyin aktivitesini okunabilir bir formata çevirmek için basit bir model oluşturduktan sonra, Stable Diffusion, orijinaline benzer yüksek kaliteli görüntüler oluşturabildi.

Yapay Zeka, bunu resimlere önceden maruz kalmadan ya da sonuçları oluşturmak üzere herhangi bir şekilde eğitilmeden yapabiliyordu. Takagi "Bu tür bir sonucu gerçekten beklemedik" dedi.

Takagi, önemli adımın bu aşamada zihin okumayı temsil etmediğini vurguladı. Yapay Zeka, yalnızca bir kişinin gördüğü görüntüleri üretebilir. Takagi "Bu zihin okuma değil. Maalesef araştırmamızla ilgili birçok yanlış anlama var. Hayalleri veya rüyaları çözme yeteneğimiz yok; bu çok iyimser bir düşünce. Ancak, tabii ki, gelecekte potansiyel var" dedi.

Ancak, bu tür bir teknolojinin gelecekte nasıl kullanılabileceği hakkındaki geniş tartışmanın bir parçası olarak, bu gelişme, Yapay Zeka'nın genel olarak oluşturduğu risklere yönelik endişeleri artırdı. Geçen ay, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Apple'ın eş kurucusu Steve Wozniak dahil olmak üzere teknoloji liderleri, "toplum ve insanlık için derin riskler" nedeniyle AI'nın gelişiminin durdurulması çağrısında bulundu.

Takagi, heyecanına rağmen, kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılabilir olması veya izinsiz kullanılabilir olması olasılığı göz önüne alındığında, zihin okuma teknolojisi konusundaki endişelerin haklı olduğunu kabul ediyor.

"Bizim için gizlilik meseleleri en önemli şey. Eğer bir hükümet veya kurum insanların düşüncelerini okuyabilirse, bu çok hassas bir mesele" dedi Takagi. "Bu durumun gerçekleşmemesi için üst düzey tartışmalar olmalı."

Takagi ve Nishimoto'nun araştırması, Yapay Zeka'daki hızlı ilerlemelerle heyecanın doruğa çıktığı teknoloji topluluğunda büyük bir ilgi uyandırdı. Bunlar arasında, bir kullanıcının isteklerine yanıt olarak insan gibi konuşma üreten ChatGPT'nin yayınlanması da yer alıyor.