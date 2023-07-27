Yapay Zeka Devleri Güçlerini Birleştiriyor

Microsoft, OpenAI, Google ve Anthropic tarafından oluşturulan Frontier Model Forum, yapay zekanın güvenliği ve sorumluluğu için çalışacak.

Yapay zeka alanındaki en büyük dört şirket güçlerini birleştirmeye karar verdi. Microsoft, OpenAI, Google ve Anthropic tarafından oluşturulacak Frontier Model Forum adlı yeni grup, yapay zekanın güvenliği ve sorumluluğu için çalışacak.

Google, Microsoft ve dahası yapay zeka güvenliği adımı atıyor

Geçtiğimiz gün teknoloji devlerini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden yönetimi, nihayet kesin adımlar attırmayı başardı. Bu toplantı sonrasında kurulan Frontier Model Forum, güvenli yapay zeka geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Frontier'e ait yapay zeka modelleri, belirli bir şirkete kıyasla çok daha gelişmiş olacak. Bunlar, "çok çeşitli görevleri yerine getirebilen makine öğrenimi modelleri" olarak tanımlanıyor. Forum; güvenlik araştırmalarını ilerletmeyi, modelleri sorumlu bir şekilde geliştirmeyi ve dağıtmayı amaçlıyor.

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Microsoft, OpenAI, Google ve Anthropic'in ilk odak noktası, gelişmiş yapay zeka araçları için güvenlik standartları konusu olacak. Bunun için her şirketten belirli sayıda danışman ile bir kurul oluşturulacak. Grup ayrıca model güvenliği konusundaki bilgileri şirketler ve hükümetlerle paylaşacak.

Duyuru kapsamında Microsoft Başkanı Brad Smith, teknoloji endüstrisinin yapay zekanın "güvenli, emniyetli ve insan kontrolü" altında kalmasını sağlama sorumluluğunun altını çizdi. Öte yandan Frontier Model'in diğer şirketlerin araştırmalarına da açık olacağını ifade etti.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, potansiyel riskleri ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Frontier Model Forum ise şirketlerin iş birliği ve güvenlik yönergeleri oluşturmasıyla bu sorunların önüne geçmek istiyor.

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