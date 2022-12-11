Yakıt cimrisi Peugeot 408 test sürüşü!

İlk olarak geçtiğimiz haziran ayında ön gösterimi yapılan Peugeot 408 meraklı bekleyişin ardından kullanıcıların karşısına çıktı. Barcelona'da Peugeot 408 test sürüşü yaptık!

Peugeot 408 test sürüşü!

Özellikleri ve tasarımı itibariyle yeni Peugeot 408 tam bir kompakt SUV. Hatta arka hatları Toyota C-HR'dan daha keskin. Dolayısıyla şehir içi kullanımda C ve D segment SUV'lara kıyasla çok daha dinamik bir deneyim sunacaktır.

Otomobilin kaputunun altında 2 farklı versiyona sahip 1.6 litrelik benzinli motor bulunuyor. Bunlardan ilki 180 Hp, ikincisi ise 225 HP güç sunuyor. Bu iki model de PHEV olarak adlandırılan şarj edilebilir hibrit elektrik teknolojisini kullanıyor. Ayrıca 12,4 kWh boyutundaki küçük bataryalara sahipler.

Fakat küçük olsalar da şehir içi kullanımda ise 62 km menzil sunuyorlar. Bu da yalnızca elektrikli kullanım senaryosu için oldukça yeterli duruyor. Şarj tarafında ise 3.7 kW'lik şarj cihazı ile 3 saat 50 dakikada, 7.4 kW AC Wall Box ile 2 saatte, standart prizler üzerinden de 7 saat 30 dakikada tam dolum yapabiliyor.

Otomobilin hibrit yakıt tüketimine, yani hem elektrik hem de benzin kullanımının karışık olduğu senaryoya baktığımızda fabrika verilerinin 1.2lt/100 km olduğunu görüyoruz. Bu da aracın gerçekten yakıtı kokladığını gösteriyor. Zira eşdeğer içten yanmalı motora sahip otomobiller 4 ila 10 katı arasında yakıt tüketiyor.

EMP2 platformu ile üretilen otomobil, 4690 mm uzunluğa, 1490 mm yüksekliğe ve 2787 mm dingil mesafesine sahip. 308 ile kıyaslandığında 44 cm daha uzun olduğunu görüyoruz. Diğer ebatlarda ise 2 ila 5 cm arası farklar mevcut.

Aracın içerisinde sunulan özelliklere baktığımızda ise anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı direksiyon, elektrikli ve masajlı koltuklar, sürüş yardımı, park sensörleri, gece görüş destekli kameralar, adaptif hız sabitleme, 75 metreye kadar kör nokta tespiti, şerit ortalama (yarı otonom), 10 inç dokunmatik ekran ve kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli gibi birçok unsur bulunuyor.

Şu an için yalnızca Fransa'da 300, İngiltere'de de 50 adetlik sınırlı stok ile satışa sunulan Peugeot 408 fiyatı 225 HP hibrit modeli için 49 bin 850 euro olarak açıklandı. 180 HP gücündeki modelinin ise 2. parti ile satışa sunulması bekleniyor.