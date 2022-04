Windows 11'de Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

İster akıllı telefon, ister tablet veya Windows 11 çalıştıran bir bilgisayar kullanıyor olun, ekranınızın görüntüsünü yakalamak son derece kullanışlıdır. Microsoft'un masaüstü işletim sistemi, uzun süredir bilgisayarınızın ekranından görüntü yakalamak için sayısız seçeneğe sahiptir - belki de çok fazla. Neyse ki, Windows 11 durumu basitleştirir. Yepyeni işletim sisteminizle bilgisayarınızda ekran görüntüsü almanın en iyi yollarını size göstereceğiz. Yöntemler, uzun süredir devam eden klavye kısayollarından, ekran görüntüleri için zamanlayıcı ayarlamanın yanı sıra bunları düzenleme ve paylaşma gibi şeyler yapmanıza izin veren daha modern, yetenekli araçlara kadar uzanır.

PrtSc (Print Screen) Tuşunu Kullanın ve Yapıştırın

Windows 11'den çok önce, tek bir tuşa basarak ekran görüntüsü alabiliyordunuz: PrtSc. Bazı klavyeler, bunu tam Print Screen olarak heceler. Tam masaüstü görüntüsünü panoya kopyalamak için bu tuşa dokunun. Ardından görüntüyü Paint, Paint 3D veya Adobe Photoshop gibi yapıştırılan görüntüleri kabul eden herhangi bir uygulamaya yapıştırın.

Yalnızca o anda etkin olan uygulama penceresini yakalamak istiyorsanız, Alt-PrtSc için Alt tuşunu ekleyin. Tam ekran yakalama işleminde olduğu gibi, bu tuş kombinasyonunu kullanmak, geçerli pencereyi panoya kaydeder ve oradan bir görüntüleme uygulamasına yapıştırabilirsiniz. Windows 11'de, görüntü dosyaları her zaman dikdörtgen olduğundan, yuvarlatılmış köşeler kare köşelere uzatıldığından sonuç biraz garip olabilir.

OneDrive ile PrtSc Tuşlarını kullanın

OneDrive'da ekran görüntünüzün bir görüntü dosyasını otomatik olarak oluşturmak için PrtSc'yi OneDrive ile birlikte kullanabilirsiniz. Bu yöntemi standart PrtSc seçeneğinden ayrı olarak ekliyorum çünkü sonuç çok farklı ve sizi bir uygulamayı açıp panodan yapıştırmak gibi ekstra adımlardan kurtarıyor. Bunu nasıl kuracağınız aşağıda açıklanmıştır:

Görev çubuğunun sağ tarafındaki OneDrive'ın bulut simgesine sağ tıklayın. Ayarlar'ı ve ardından iletişim kutusunun Yedekleme sekmesini seçin ve Yakaladığım Ekran Görüntülerini Otomatik Olarak OneDrive'a Kaydet'i işaretleyin.

Bu basit onay kutusu, PrtSc ile ilgili her şeyi değiştirir: Artık bir resim uygulaması açmanız veya panodan yapıştırmanız gerekmez. Bunun yerine, seçtiğiniz OneDrive klasöründe otomatik olarak bir görüntü dosyası oluşturulur. OneDrive'a erişebildiğiniz herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz (her platform için istemciler vardır). Ekran görüntüsünü bir yere yapıştırmak yerine bir resim dosyası olarak kullanmam gerekebileceğini düşündüğümde her zaman bu yöntemi kullanırım.

Windows Tuşu–PrtSc Klavye Kısayolunu Kullanın

İşte PrtSc tuşunu kullanmanın başka bir yolu: Windows Key-PrtSc kullanın.

Ekran görüntüsü almak ve bunları OneDrive dışında bir yere otomatik olarak kaydetmek istiyorsanız, PrtSc tuşuyla birlikte Windows Tuşuna basabilirsiniz. Bu yöntem ekranın kısa bir süre kararmasına neden olur ve görüntü dosyasını varsayılan olarak Resimler >Ekran Görüntüleri klasörüne yerleştirir. (Yukarıdaki resimde klavyede PrtSc tuşunun farklı yerleşimine dikkat edin.) Bu yöntemi kullandıktan hemen sonra çekimi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Ekran Alıntısı Aracını kullanın

Windows 11, önceki Snipping Tool'u Windows 10'un müthiş Snip & Sketch aracıyla birleştirerek Windows'taki önceki ekran görüntüsü aracı karmaşasını temizler. Snipping Tool, birleştirilmiş Windows 11 ekran atıcı için kabul edilen addır. Snipping Tool'a ulaşmanın en kolay yolu Windows Tuşu+Shift-S tuşlarına basmaktır. Bu klavye kısayolu size dikdörtgen bir seçim, serbest seçim, pencere veya tam ekran yakalama (yukarıdaki resimde seçtiğiniz simgelerin sırası) kullanarak ekran görüntüsü alma seçeneği sunar.

İlk iki seçenek için, ekran görüntüsünü almak istediğiniz alanı seçmek için imleçle çizin. İkinci iki seçenek için hedefin üzerine tıklamanız yeterlidir.

İmleci bıraktığınızda, sağ alt köşede ekran görüntüsünün küçük resmini gösteren bir bildirim görürsünüz. Snipping Tool arayüzünü (aşağıda gösterilmiştir) açmak için bu küçük resme tıklayın. Burada ekran görüntüsünü bir kalem veya fosforlu kalemle işaretleyebilir veya kırpabilirsiniz. Düz çizgiler çizmek için bir cetvel kullanabilirsiniz ve parmak düğmesi dokunmatik ekranda çizim yapmanızı sağlar.

En önemlisi, 3,5 inçlik disket simgesini kullanarak ekran görüntüsünü ve herhangi bir düzenlemeyi kaydedebilirsiniz (bazı görsel metaforlar asla ölmez). Paylaş düğmesi, Windows 11'in standart paylaşım panelini kullanarak görüntüyü göndermenize olanak tanır ve ayrıca görüntüyü yazdırabilir veya menü seçeneklerinden başka bir uygulamada açabilirsiniz.

Bu yardımcı programın kırpma özelliğiyle ilgili sahip olduğum bir sorun, en-boy oranı seçenekleri sunmamasıdır. Örneğin, 16: 9 geniş ekran boyutu seçebilmek istiyorum ve bu konuda yalnız olduğumdan şüpheliyim. Şimdi olduğu gibi, bu basit yeteneği elde etmek için görüntüyü Paint, Paint 3D veya başka bir görüntü düzenleme programına almanız gerekir. Ayrıca Snipping Tool'un önceki ekran görüntülerine erişim vermesini diliyorum (yukarıdaki OneDrive seçeneği ve aşağıdaki SnagIt seçeneği gibi).

Ekranı yakalamadan önce bir zamanlayıcı kullanmak istiyorsanız, klavye kısayolunu kullanmak yerine Başlat menüsüne Snipping yazıp program penceresini açmanız yeterlidir.

Windows Tuşu+Shift-S tuşlarına bastıktan sonra fikrinizi değiştirirseniz ve ekran görüntüsü çekmek istemezseniz, Esc tuşu sizi işlemin dışında tutar.

Son iki numara: (1) Görüntüyü panoya kopyalamak yerine Snipping Tool'u açmak için PrtSc tuşunun davranışını değiştirebilirsiniz. Ayarlar >Erişilebilirlik >Klavye'ye gidin ve Ekran Alıntısını Açmak için Ekranı Yazdır Düğmesini Kullan kutusunu işaretleyin (aşağıdaki ekran görüntüsünde en alttaki seçenek). (2) Yüzey Kalemi kaleminiz varsa, silgi düğmesine iki kez dokunmak Ekran Alıntısı Aracı'nı açar.

Oyun Çubuğunu kullanın

Windows Tuşu–G Oyun çubuğunu açar. Buradan, Yakala penceresine giderseniz bir kamera simgesi görürsünüz. Buna dokunun ve ekran görüntüsünüz (biraz sezgisel olarak) ana kullanıcı klasörünüzün altındaki Videolar/Yakalar klasörüne kaydedilir. Ana Windows Ayarları uygulamasında hedef klasörü değiştirebilirsiniz. (Alternatif olarak, Oyun çubuğunu açmayı atlamak için Windows Key–Alt-PrtScn kısayoluna dokunabilirsiniz.)

Surface Tabletlerinde Sesi Açma ve Güç Düğmelerini Kullanma

Klavyeniz bağlı değilse, Surface tabletlerinde ekran görüntüsü almak PC'de yapmaktan farklıdır. Ekran üstü dokunmatik klavyede PrtSc tuşu yoktur.

Surface Pro 8'de ve öncüllerinin çoğunda, ekran görüntüsü almak için Sesi Aç ve Güç düğmelerine aynı anda basın. Düğmelere aynı anda basmaya dikkat edin, aksi takdirde ekranı kapatırsınız.

Bu şekilde çekim yapmanın sonucu, Windows Tuşu–PrtSc kombinasyonuna basmakla aynıdır: Resimler>Ekran görüntüleri klasörünüze bir resim kaydedilir.

Daha eski Yüzey tabletleri, bağlı klavyelerinde Fn-Windows Anahtar-Boşluk Çubuğu kombinasyonunu kullandı ve bazılarında güç düğmesine ve bir donanım Windows düğmesine aynı anda basmanız gerekiyordu. Dell Latitude tablette, Güç Düğmesi ve Sesi Kısma düğmelerini aynı anda kullanırsınız; Daha az popüler olan bir tablet modeliniz varsa deneme yapmanız veya belgeleri incelemeniz gerekebilir. ve daha önce de belirtildiği gibi, bir Yüzey Kalemindeki geri düğmesine iki kez dokunmak, Snipping Tool'u açar.

