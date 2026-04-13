ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek

ABD istihbaratına göre Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a yeni hava savunma sistemleri sağlamayı planladığı öne sürüldü. NBC News’in, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haber daha önce CNN tarafından da gündeme getirildi.

GİZLİ SEVKİYAT İDDİASI

ABD’li yetkililerin değerlendirmelerine göre Pekin yönetimi, İran’a özellikle taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) göndermeye hazırlanıyor. Bu sistemlerin düşük irtifada uçan hedefleri vurabilen ve tek kişi tarafından kullanılabilen silahlar olduğu belirtiliyor.

İddiaya göre sevkiyatın doğrudan yapılmayabileceği, üçüncü ülkeler üzerinden gizlenerek gerçekleştirilebileceği de konuşuluyor.

SAVAŞ DENGESİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Uzmanlar, bu tür hava savunma sistemlerinin İran’ın askeri kapasitesini ciddi şekilde artırabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde İran’ın ABD’ye ait savaş uçaklarına karşı bu tip silahları kullandığı ve bunun sahadaki dengeleri etkilediği biliniyor.

Bu gelişmenin, kırılgan ateşkes ortamında tansiyonu yeniden yükseltebileceği değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN SERT UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu iddialar üzerine Çin’e açık bir uyarıda bulundu. Trump, Pekin’in İran’a silah sağlaması halinde “büyük sorunlarla karşılaşacağını” söyledi.

ÇİN’DEN YALANLAMA

Çin cephesi ise iddiaları reddetti. Pekin yönetimi, çatışma bölgelerine silah sağlamadığını ve uluslararası yükümlülüklere bağlı kaldığını açıkladı.

BÖLGESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

ABD- İran hattındaki gerilim sürerken, Çin’in olası askeri desteği Orta Doğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu adım, sadece bölgesel değil küresel ölçekte yeni bir kriz dalgasının önünü açabilir.