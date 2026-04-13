ABD ordusundan uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere saldırı: En az 5 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen iki tekneye düzenlediği saldırılarda toplamda 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıda yer alan teknelerin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye düzenlenen saldırılarda en az 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Vurulan teknelerin "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait olduğu vurgulanarak, "Elde edilen istihbarat, söz konusu deniz araçlarının Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğini ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunu doğrulamıştır" denildi. Saldırıların bilançosu ile ilgili olarak, "İlk saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, 1 narko-terörist ise sağ kurtulmuştur. İkinci saldırı sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. SOUTHCOM, sağ kurtulan kişi için arama kurtarma çalışması başlatmıştır. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

