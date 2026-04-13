Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu Haber Videosunu İzle
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Artvin’de bir öğretim üyesi, İsrail’i protesto ettiği sırada boynuna ip geçirerek yaptığı eylem sırasında dengesini kaybedince boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Artvin’de öğretim üyesi Dr. Kemal Sağlam, Filistin halkına yönelik idam cezasını yasalaştıran İsrail’i protesto ettiği sırada tehlikeli anlar yaşadı. Sağlam, performansı sırasında boynuna geçirdiği ip nedeniyle kısa süreli boğulma tehlikesi geçirdi.

PROTESTO SIRASINDA RİSKLİ EYLEM

Dr. Kemal Sağlam’ın dikkat çekmek amacıyla protesto sırasında boynuna ip geçirdiği görüldü. Ancak dengesini kaybeden Sağlam, ipin sıkışması sonucu nefes almakta zorlandı.

VATANDAŞLAR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek Sağlam’ı ipten kurtardı. Yaşanan panik anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay sonrası Dr. Kemal Sağlam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bu tür protesto yöntemlerinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor

İran fena zarar verdi! ABD, eskilerini hangardan çıkarmaya başladı

Trump 'Hürmüz'e gemi gönderecekler' dedi, İngiltere yalanladı

"Gemi gönderecekler" dediği Avrupa devinden Trump'ı çıldırtacak karar
Kocaelispor Başkanı Recep Durul: Galatasaray'a sahayı dar ettik

''Bedelini ödeyecekler'' demişti! Maç sonu söyledikleri daha da fena
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Diyarbakır'da başsız ceset bulundu

Kan donduran olay! Aylardır aranıyordu, başsız halde bulundu
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle gününü gün ediyor

Eski başbakandan "Yaşıyor bu hayatı" dedirten görüntüler