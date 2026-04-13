Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Artvin’de öğretim üyesi Dr. Kemal Sağlam, Filistin halkına yönelik idam cezasını yasalaştıran İsrail’i protesto ettiği sırada tehlikeli anlar yaşadı. Sağlam, performansı sırasında boynuna geçirdiği ip nedeniyle kısa süreli boğulma tehlikesi geçirdi.

PROTESTO SIRASINDA RİSKLİ EYLEM

Dr. Kemal Sağlam’ın dikkat çekmek amacıyla protesto sırasında boynuna ip geçirdiği görüldü. Ancak dengesini kaybeden Sağlam, ipin sıkışması sonucu nefes almakta zorlandı.

VATANDAŞLAR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek Sağlam’ı ipten kurtardı. Yaşanan panik anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay sonrası Dr. Kemal Sağlam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bu tür protesto yöntemlerinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com