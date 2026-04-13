Küba'dan "ABD işgali halinde kendimizi savunuruz" açıklaması

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, NBC News'taki açıklamalarında olası bir ABD işgali durumunda Küba'nın kendisini savunacağını ve sonuna kadar direneceğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." dedi.

Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programında konuşan Canel, ABD'nin Küba'yı işgal etmesi için hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını söyledi.

Canel, olası ABD işgaline değinerek, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." ifadesini kullandı.

Kübalıların vatanını ne pahasına olursa olsun savunacağını dile getiren Canel, "Vakti geldiğinde ABD'nin, Küba'ya karşı bir askeri saldırı başlatması, cerrahi bir operasyon yürütmesi ya da bir devlet başkanını kaçırması için hiçbir gerekçesi olacağına inanmıyorum. Çünkü ulusal marşımızda da dendiği gibi, vatan için ölmek, yaşamak demektir." diye konuştu.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak

ABD ordusu tarih ve saat vererek ilan etti! İran'a tam abluka başlıyor
12 saatte 1057 erkekle rekor deneyi yapan Bonnie Blue şimdi de boşanma davasıyla gündemde

Yetişkin içerik yıldızı şimdi de boşanma davası ile gündemde
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı! Taraftar ateş püskürüyor

Galatasaray'ın yıldız ismi beraberlik sonrası gülerek paylaşım yaptı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Yakalanmasaydı hepsi tezgaha çıkacaktı! Miktar öyle böyle değil

12 saatte 1057 erkekle rekor deneyi yapan Bonnie Blue şimdi de boşanma davasıyla gündemde

Yetişkin içerik yıldızı şimdi de boşanma davası ile gündemde
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor

İran fena zarar verdi! ABD, eskilerini hangardan çıkarmaya başladı

İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor