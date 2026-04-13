Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde motosikletli silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi. Zamfara Eyaleti Enformasyon ve Kültür Komiseri Mahmud Dantawasa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, motosikletli kişilerin Bunkasau köyüne silahlı saldırı düzenlediklerini belirtti.

Dantawasa, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

"MASUM VATANDAŞLARA YÖNELİK ANLAMSIZ ŞİDDET EYLEMİ"

Zamfara Valisi Dauda Lawal, saldırıyı kınayarak, bunu masum vatandaşlara yönelik anlamsız şiddet eylemi olarak nitelendirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
