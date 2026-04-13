Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım

Galatasaray, Süper Lig’de Kocaelispor karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Mücadelenin ardından Yaser Asprilla’nın sosyal medya paylaşımı ise sarı-kırmızılı camiada tartışma yarattı.

RAMS PARK’TA BEKLENMEDİK PUAN KAYBI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkan Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor karşısında galibiyeti koruyamadı. Taraftarı önünde mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, üstün oyununa rağmen sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, şampiyonluk yarışında altın değerinde 2 puan bıraktı.

ASPRILLA’NIN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı camiada puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Yaser Asprilla’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Genç futbolcu, maçın hemen ardından gülümsediği bir fotoğrafı hesabından paylaştı.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Asprilla’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarı genç oyuncuya sert tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, futbolcunun paylaşımını “ciddiyetsiz” olarak değerlendirirken eleştiriler peş peşe geldi.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Gelen yoğun tepkilerin ardından Yaser Asprilla geri adım attı. Kolombiyalı futbolcu, tartışma yaratan paylaşımını kısa süre içinde sosyal medya hesabından kaldırdı.