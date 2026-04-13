İran Meclis Başkanı Galibaf'dan ABD'ye abluka tepkisi 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın'
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının benzin fiyatlarını artıracağı uyarısında bulundu. Galibaf, mevcut benzin fiyatlarının tadını çıkarmaları gerektiğini belirterek, yakında daha yüksek fiyatlarla karşılaşacaklarını ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'a yönelik abluka kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çekerek, "Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik abluka kararına İran cephesinden tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çekerek, "Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" dedi. Galibaf, farklı benzin istasyonlarındaki fiyatları gösteren bir uygulamada yaptığı "Beyaz Saray'a yakın benzin istasyonu" aramasının ekran görüntüsünü paylaştı.

ABD, İran'a yönelik abluka uygulanacağını duyurmuştu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıklamıştı. Ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17: 00 itibariyle başlayacağı kaydedilerek, "Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir" denilmişti. Abluka başlamadan önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı aktarılarak, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurma tavsiyesinde bulunulmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
