WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu

X platformunun bağımsız mesajlaşma uygulaması XChat’in 17 Nisan’da iOS için yayınlanacağı açıklandı. WhatsApp’a rakip olması beklenen uygulama, Elon Musk’ın “her şey uygulaması” vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Ana uygulamadan ayrı çalışan XChat, reklamsız ve şifreli mesajlaşma sunmayı hedeflerken, veri toplama politikaları nedeniyle gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Android sürümünün de yakında yayınlanması bekleniyor.

  • X platformunun bağımsız mesajlaşma uygulaması XChat, 17 Nisan'da iOS kullanıcılarına sunulacak.
  • XChat, reklamsız olacak ve kullanıcı takibi yapmayacak.
  • XChat, App Store'daki gizlilik etiketlerine göre konum, rehber, arama geçmişi ve kimlik bilgileri gibi verileri toplayabiliyor.

X platformunun bağımsız mesajlaşma uygulaması XChat için beklenen resmi çıkış tarihi duyuruldu. Uygulama, ilk etapta 17 Nisan’da iOS kullanıcılarıyla buluşacak.

X’TEN AYRI, YENİ NESİL MESAJLAŞMA DENEYİMİ

Elon Musk’ın X’i “her şey uygulaması”na dönüştürme vizyonunun önemli adımlarından biri olan XChat, ana platformdan bağımsız çalışacak. Kullanıcılar, X üzerindeki bağlantılarıyla daha özel ve odaklı bir iletişim alanında mesajlaşabilecek.

MESSENGER MODELİNE BENZER STRATEJİ

XChat’in, Facebook’un Messenger hamlesine benzer bir stratejiyle geliştirildiği belirtiliyor. Mesajlaşma trafiğini ana uygulamadan ayırmayı hedefleyen platform, kullanıcı deneyimini daha sade ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor. Uygulamanın reklamsız olması ve kullanıcı takibi yapmaması ise öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

GİZLİLİK TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Platform tanıtımında uçtan uca şifreleme vurgusu yapılmasına rağmen, uygulamanın veri politikası tartışma yarattı. App Store’daki gizlilik etiketlerine göre XChat; konum, rehber, arama geçmişi ve kimlik bilgileri gibi çeşitli verileri kullanıcıyla ilişkilendirerek toplayabiliyor. Bu durum teknoloji dünyasında soru işaretlerine neden oldu.

ANDROID SÜRÜMÜ YOLDA

Şimdilik yalnızca iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacak olan XChat’in, ilerleyen dönemde Android platformu için de yayınlanması bekleniyor.

