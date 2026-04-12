Haberler

Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı

Galatasaray'ın yıldız ismi maçın bitiminin hemen ardından stattan tek başına ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, maçın bitiminin hemen ardından stadyumdan tek başına ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor karşısında beklemediği bir darbe aldı. Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında kritik 2 puan bırakırken, maç sonu yaşanan bir olay camiadaki moralleri iyice bozdu.

MAÇ BİTTİ, ICARDI EVE GİTTİ

Son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son düdüğün çalmasıyla birlikte kimseyle konuşmadan doğrudan soyunma odasına yöneldi. Arjantinli oyuncu, soyunma odasındaki eşyalarını toplayarak tüm takım arkadaşlarından önce tek başına stadyumdan ayrıldı. 

TARAFTARLARDAN 'UMURSAMAZLIK' TEPKİSİ

Şampiyonluk yolunda telafisi güç bir kayıp yaşanmasına rağmen yıldız golcünün sergilediği bu tavır, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler sonrası taraftarlar, Icardi'nin umursamaz tavırlarının sınırı aştığını dile getirdi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Galatasaray futbolcularına karşı vefasız bir kulüptür. Icardiye karşı da öyle olduğu için, icardi de gerekeni yapıyor. Ben olsam maça da çıkmam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

