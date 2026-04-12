Küçük kıza taciz iddiasında 79 yaşındaki şüpheliye adli kontrol

Samsun'da 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 79 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, N.A. (79) isimli şahsın komşusu olan 11 yaşındaki kız çocuğunu yaklaşık 1 yıldır evinin kapısına ve penceresine çağırarak fiziksel temasta bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

