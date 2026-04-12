Haberler

Küçük kıza taciz iddiasında 79 yaşındaki şüpheliye adli kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 79 yaşındaki N.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taciz iddiaları üzerine şikayet eden aile, şüphelinin komşuları olduğunu belirtti.

Samsun'da 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 79 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, N.A. (79) isimli şahsın komşusu olan 11 yaşındaki kız çocuğunu yaklaşık 1 yıldır evinin kapısına ve penceresine çağırarak fiziksel temasta bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

