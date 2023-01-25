WhatsApp kullanıcıları dikkat: Bunları yapmak yasaklanmanıza neden olabilir!

WhatsApp, dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcıya sahip ve bu da onu en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması yapıyor. Popülarite, güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Şirket, uygulamayı kullanıcılar daha güvenli ve düzenli tutmak için birtakım politikalar yürütüyor. Bunlara uymayan kişilere ise WhatsApp'tan bir süreliğine, hatta kalıcı şekilde yasaklanma cezaları verilebiliyor. Bu içeriğimizde uygulamadan yasaklanmanıza neden olabilecek hareketlerden bahsedeceğiz.

WhatsApp'tan yasaklanmanıza neden olabilecek hareketler

Geçtiğimiz haftalarda uygulama içerisinden mesaj ve hikaye şikayet etme özelliğinin testlerine başlayan WhatsApp, aslında her kullanıcının uygulama kurallarına uyup uymadığını kontrol edebiliyor. Sistem, aykırı ve rahatsız edici bir davranışta bulunduğunuzdan şüphe ederse, sizi arka planda otomatik olarak şüpheliler grubuna alacaktır. Dolayısıyla, herhangi birisi sizi şikayet etmese dahi yasaklanabileceğinizi bilmenizde fayda var.

Resmi olmayan WhatsApp uygulamaları kullanmak

Üçüncü taraf geliştiriciler tarafından uygulama mağazalarında yayınlanan resmi olmayan WhatsApp uygulamaları son zamanlarda oldukça yaygın. GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp Go, WhatsApp Prime ve OG WhatsApp gibi uygulamalar, bunların başında geliyor.

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Bu uygulamalar genellikle gizliliği artırmak ve daha yüksek boyutlu dosyalar göndermek için kullanılsa da, WhatsApp hizmet koşullarına aykırıdır. Bu sebepten ötürü resmi uygulamayı kullanmalısınız. Aksi takdirde kalıcı olarak yasaklanabilirsiniz.

Öte yandan bu uygulamalar güvenlik ve gizlilik bakımından oldukça riskli. Örneğin WhatsApp'ta mesajlarınız uçtan uça şifreleme ile korunur ve haliyle şirket çalışanları da bunu okuyamazlar. Ancak resmi olmayan uygulamalarda mesajlarınıza erişebilirler.

İstenmeyen mesajlar

WhatsApp'ta karşınızdaki kişiye rahatsız edici ve istenmeyen mesajlar yollamamalısınız. Bu durumda hesabınız şikayet edilirse, WhatsApp ekibi en son gönderilen 5 mesajı inceler. Buna göre aynı sebepten ötürü birden fazla şikayet yapıldıysa ve uygulama politikalarının ihlal edildiği görülürse, hesabınız kalıcı olarak yasaklanabilir.

Spam mesajlar

WhatsApp'ta birden fazla kişiye aynı mesajı yollamaya spam denir. Bu kimi zaman reklam için yapılsa da, karşıdaki kullanıcı bu durumdan rahatsız olabilir. Zira uygulama, buna önlem olarak İletme özelliğini aynı mesaj için en fazla 5 kere kullanmaya izin veriyor.

Aynı mesajı birçok kişiye gönderdiğiniz taktirde WhatsApp'ın şüpheli kullanıcılar grubuna girerseniz. Buna devam ettiğiniz taktirde uygulamadan birkaç saat, gün veya hafta uzaklaştırılabilirsiniz. Tekrar edildiğinde ise kalıcı olarak yasaklanabilirsiniz.

Tehdit ve ayrımcılık

Popüler sosyal medya uygulamaları, her ne kadar sunduğu özgürlükle öne çıksa da, bunun da bir sınırlaması bulunuyor. WhatsApp'ta karşınızdaki kişiye tehdit içeren bir mesaj yollamamalı ve din, dil, ırk ile cinsiyete bağlı olarak bir ayrımcılık yapmamalısınız. Bu durumda hesabınızın incelemeye alınabilir ve gerek görüldüğü taktirde kalıcı olarak yasaklanabilirsiniz.

Kimlik avı

WhatsApp'ta Phishing gibi yöntemlerle karşınızdaki kişinin hesabını veya kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştığınızda, şikayet edildiği takdirde uygulamadan kalıcı olarak yasaklanabilirsiniz. Bu durum, WhatsApp kullanım koşullarına aykırı.

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