Vodafone, ZTE'nin Nubia markalı ürünlerini Türkiye'de müşterilerine sunan ilk ve tek operatör oldu

Vodafone, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin Nubia markalı ürünlerini Türkiye'de müşterilerine sunan ilk ve tek operatör oldu. Müşteriler, Vodafone'un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'da satışı yapılacak olan Nubia marka akıllı telefon, tablet ve gözlüklere Vodafone ayrıcalıklarıyla sahip olabilecek.

Vodafone, Yanımda uygulaması aracılığıyla ZTE Nubia markalı ürünler tekrar Türkiye pazarına döndü. Nubia V40 Design, Red Magic 6R, Red Magic 6 Lite, Nubia 3D Pad tablet ve Nubia Neovision Glass akıllı AR gözlüğü şu anda uygulama üzerinden satın alınabiliyor. İşte detaylar…

Vodafone Yanımda aracılığıyla ZTE Nubia satışı başladı!

18 Ağustos 2023 – Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine son teknoloji akıllı ürünleri ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyor. Vodafone, 160'ı aşkın ülkede faaliyet gösteren Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin Nubia markalı ürünlerini Türkiye'de müşterilerine sunan ilk ve tek operatör oldu.

Müşteriler, 2 ay süreyle sadece Vodafone'un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'da satışı yapılacak olan Nubia marka akıllı telefon, tablet ve gözlüklere Vodafone ayrıcalıklarıyla sahip olabilecek. Kampanya kapsamında Her Şey Yanımda'da, Vodafone'lulara özel olarak Nubia markalı ürünleri alanlara aylık 30 GB hediye fırsatı sunulacak.

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Kampanyayı değerlendiren Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi:

"Vodafone Her Şey Yanımda ile müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyoruz. Pazaryerleri arasında farklılaşan projelerimizle kendimizi 'yeniliklerin öncüsü' olarak konumlandırıyoruz.

Bu anlayışla, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Yeni kampanyamızda, dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden ZTE ile işbirliği yaptık.

ZTE'nin Nubia marka ürünlerini Türkiye'de müşterilerine sunan ilk ve tek operatör olmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, 2 ay süreyle sadece Vodafone Her Şey Yanımda'da satışı yapılacak bu ürünlere Vodafone ayrıcalıklarıyla sahip olabilecek. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip ürünlerle tanışmak üzere Vodafone Her Şey Yanımda'ya davet ediyoruz."

ZTE ile yapılan işbirliği kapsamında Vodafone Her Şey Yanımda üzerinden satışa sunulacak ürünler Nubia V40 Design, Red Magic 6R ve Red Magic 6 Lite akıllı telefonlar ile Nubia 3D Pad tablet ve Nubia Neovision Glass akıllı AR gözlüğü olacak. Bu ürünlerden dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen 3D ekranlı tableti Nubia Pad 3D, kullanıcıların çıplak gözle üç boyutlu görüntü deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kalitesi ve TÜV Rheinland sertifikalarını alan, dünyanın ilk akıllı AR gözlüğü Nubia Neovision Glass, 43 dereceye yayılan geniş bir görüş alanı sunuyor. Oyuncular için üretilen Red Magic 6 Lite ise 6.8 inçlik Full HD+ AMOLED ekranı ve Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemcisi ile oyun deneyimini artırıyor.

ZTE işbirliğiyle birlikte Vodafone Her Şey Yanımda'da ilk kez ön sipariş uygulaması da hayata geçecek. Vodafone Her Şey Yanımda'da Eylül ayında satışa sunulacak Nubia Neovision Glass akıllı AR gözlüğü için müşterilerin ön sipariş vererek ürüne yüzde 30 indirimli ve herkesten önce sahip olmaları sağlanacak. Tablet için ise ön siparişte Nubia V40 Design akıllı telefon hediye edilecek.