Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Güncelleme:
Verum Messenger, internet, mobil ağ veya Wi-Fi olmadan da çalışabilen yeni mesajlaşma altyapısıyla, bağlantının kesildiği anlarda bile iletişimi mümkün kılan bağımsız bir iletişim modeli sundu.

Günümüz dünyasında iletişim, dijital altyapıya her zamankinden daha fazla bağımlı. Ancak internet kesintileri, mobil ağ sorunları, sansür, doğal afetler veya ağ yoğunluğu gibi durumlarda bağlantı en kritik anda kaybolabiliyor.

Verum bu soruna çözüm getiriyor.

Bu hafta Verum Messenger, internet olmadan bile çalışan tamamen yeni bir mesajlaşma yaklaşımını sunan büyük bir güncelleme yayınlıyor.

Bluetooth veya sınırlı peer-to-peer çözümlerine dayanan mevcut uygulamaların aksine, Verum'un teknolojisi tek ve bütüncül bir sistem olarak tasarlandı ve geleneksel ağlar kullanılamadığında bile iletişimi mümkün kılıyor.

YENİ BİR MESAJLAŞMA KATEGORİSİ

Verum, yalnızca "güvenli bir mesajlaşma uygulaması" olmayı hedeflemiyor.

Amaç, tek bir altyapıya bağlı olmayan bağımsız bir iletişim katmanı oluşturmak.

Mobil ağlar kapandığında, Wi-Fi olmadığında veya erişim kısıtlandığında bile Verum çalışmaya devam ediyor.

PAZARLAMA OLMADAN GELEN BAŞARI

Sınırlı tanıtıma rağmen Verum Messenger, pazarda dikkat çekici bir başarı elde etti. Uygulama, Birleşik Krallık'ta App Store'da ücretli sosyal ağ uygulamaları arasında 3. sıraya yükseldi.

Bu başarı, dayanıklı ve bağımsız iletişim çözümlerine olan talebin arttığını gösteriyor.

İKİ KATMANLI İLETİŞİM EKOSİSTEMİ

Verum ekosistemi, çok bölgeli mobil internet erişimi sunan Verum eSIM'i de içeriyor. Birlikte, iki katmanlı bir iletişim modeli oluşturuyorlar:

• İnternet varken internet

• İnternet yokken Verum

Bu yaklaşım, iletişimi ideal koşullar için değil, gerçek dünya için tasarlıyor.

GELECEĞE BAKIŞ

Verum; gezginler, gazeteciler, profesyoneller ve kesintisiz iletişimi önemseyen herkes için geliştirildi.

Bağlantının giderek daha kırılgan hale geldiği bir dünyada Verum'un vaadi net: İnternet olmasa bile bağlantıda kalın.

Verum Messenger web sitesi : https://verum.im

Uygulamayı indirin : https://apps.apple.com/app/verum-messenger-chat-calls/id1550499454

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
