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İstanbul'da bir kadın kurtla toplu taşımaya bindi

İstanbul'da bir kadın kurtla toplu taşımaya bindi
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İstanbul'da bir kadın, ağızlık ve tasma takılı bir kurtla toplu taşıma aracında görüntülendi. Kurtun camdan dışarıyı izlediği anlar yolcuların dikkatini çekerken, kadının hayvanı kontrol altında tuttuğu görüldü. Toplu taşımada kaydedilen sıra dışı görüntü ilgi uyandırdı.

İstanbul'da toplu taşımada kaydedilen sıra dışı görüntü görenleri şaşırttı. Bir kadın, kurt görünümündeki büyük bir hayvanla toplu taşıma aracına binerken görüntülendi. Kadının hayvana ağızlık taktığı ve yolculuk boyunca kontrol altında tuttuğu görüldü.

YOLCULARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Toplu taşıma aracında çekilen fotoğrafta, kurt görünümündeki hayvanın arka ayakları üzerinde durarak camdan dışarıyı izlediği görülüyor. Hayvanın boyutu ve görünümü araç içerisindeki yolcuların dikkatini çekti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Fotoğrafa göre hayvanın ağızlık taktığı ve tasma ile kontrol altında tutulduğu dikkat çekiyor. Kadının da yolculuk sırasında hayvanın yanında durarak kontrolü elden bırakmadığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

İstanbul'da kaydedilen sıra dışı görüntü kısa sürede ilgi çekerken, birçok kişi hayvanın kurt mu yoksa kurda benzeyen bir köpek türü mü olduğu konusunda yorum yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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