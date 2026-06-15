Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım için kritik senaryo ortaya çıktı. A Milli Takım, Paraguay karşısında da kaybetmesi ve ABD'nin Avustralya'dan puan alması halinde son grup maçını beklemeden turnuvaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
- 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilen Türkiye, Paraguay maçını kaybeder ve ABD Avustralya'dan puan alırsa son maç öncesi elenebilir.
- Turnuvada puan eşitliğinde ikili averaj kriteri öncelikli olduğu için Avustralya mağlubiyeti Türkiye'yi dezavantajlı konuma düşürdü.
- Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yoluna devam edebilmesi için Paraguay karşısında mutlaka puan alması gerekiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki avantajını daha ilk karşılaşmada kaybetti. Alınan sonuç sonrası gözler ikinci maçta oynanacak Paraguay mücadelesine çevrildi.
ELENME SENARYOSU ORTAYA ÇIKTI
Milliler için en kötü senaryoda turnuva, son grup maçı oynanmadan sona erebilir. Türkiye'nin Paraguay karşısında mağlup olması ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması halinde ay-yıldızlı ekip matematiksel olarak son sırada kalabilir ve son maç öncesinde elenme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
İKİLİ AVERAJ DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR
Turnuvada puan eşitliği durumunda ikili averaj kriterinin öncelikli olması Türkiye'nin işini daha da zorlaştırıyor. Avustralya karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle dezavantajlı konuma düşen Milliler, Paraguay'a da kaybetmesi halinde gruptan çıkma hesaplarında büyük yara alacak.
PARAGUAY MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE
Bu nedenle Paraguay karşılaşması Türkiye açısından adeta bir final maçına dönüştü. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki yoluna devam edebilmek için sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak.
UMUTLAR TÜKENMEDİ
Her ne kadar ilk maçta alınan mağlubiyet moralleri bozsa da Türkiye'nin gruptan çıkma şansı tamamen sona ermiş değil. Ancak Paraguay karşısında alınacak olası bir kötü sonuç, Dünya Kupası macerasının beklenenden çok daha erken bitmesine yol açabilir.