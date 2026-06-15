Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki Avustralya mağlubiyetinin ardından sosyal medyada dolaşıma giren bir ekran görüntüsü gündem oldu. İddiaya göre bir bahis oyuncusu, Türkiye'nin kazanacağına yüksek miktarda bahis oynadıktan sonra büyük kayıp yaşadığını anlattı.

"1 MİLYON PARAM GİTTİ"

Paylaşılan mesajda kişi, hesabından 433 bin liralık kupon yaptığını ve toplam zararının 1 milyon liraya ulaştığını öne sürdü. Mesajda, "Türkiye yener dedim ya nasıl yenemez ya. Avustralya kim ya? 1 milyon param gitti" ifadeleri yer aldı.

BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN OYNADIĞINI İDDİA ETTİ

Ekran görüntüsündeki mesajda söz konusu kişinin mevcut borçlarını kapatmak amacıyla bahis oynadığı da görüldü. Kişi, kuponun kaybetmesi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve sinirlerine hakim olmakta zorlandığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Mesajın paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı konu hakkında yorum yaptı. Bazı kullanıcılar yaşananlara tepki gösterirken, bazıları ise yüksek miktarlı bahislerin risklerine dikkat çekti. Mesajın gerçekliği ve paylaşılan rakamlarla ilgili ise resmi bir doğrulama bulunmuyor.