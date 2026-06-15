Kahramanmaraş'ta trafikte yarış kazayla bitti: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafikte yarış yapan ve makas atarak ilerleyen iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ANS 716 plakalı otomobil ile 27 ACR 938 plakalı otomobilin sürücülerinin trafikte makas atarak yarış yaptığı iddia edildi. Kontrolden çıkan iki otomobil kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 6 kişiden 5'i yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı