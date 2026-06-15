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Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri apar topar iptal edildi

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri apar topar iptal edildi
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Konya'daki konserine gitmek üzere yola çıktığı esnada talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan usta sanatçının ayağında çatlak tespit edilirken, beklenen Konya konseri ileri bir tarihe ertelendi.

  • Cengiz Kurtoğlu, Konya'ya giderken trafik kazası geçirdi.
  • Kaza sonucu ayağında çatlak oluşan Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı.
  • Konya konseri, sanatçının sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen sesi, usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'ndan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Sevenleriyle buluşmak üzere Konya'ya doğru yola çıkan Kurtoğlu, yolculuk esnasında talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, AYAĞINDA ÇATLAK VAR

Kazanın hemen ardından kontrol amacıyla hastaneye götürülen usta sanatçıya ilk müdahale acil serviste yapıldı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen detaylı tetkik ve kontroller sonucunda, Kurtoğlu'nun ayağında kaza kaynaklı bir çatlak olduğu belirlendi.

Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu ve durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen başarılı sanatçının, doktorların kesin tavsiyesi üzerine bir süre istirahat edeceği bildirildi.

KONYA KONSERİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Kaan Kurdoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Cengiz Kurtoğlu'nun heyecanla beklenen Konya konseri zorunlu olarak iptal edildi. Organizasyon yetkilileri konserin ileri bir tarihe ertelendiğini belirtirken, sanatçının iyileşme sürecinin ardından yeni konser tarihinin en kısa sürede hayranlarına duyurulacağı açıklandı.

Kaynak: Haberler.com
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