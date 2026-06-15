Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında İsveç, Tunus'u 5-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Ayari (2), Isak, Gyökeres ve Svanberg'in golleriyle farklı kazanan İsveç'te Tunus'un tek golü Rekik'ten geldi.
Stat: Monterrey
Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)
İsveç : Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)
Tunus : Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)
Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg ( İsveç ), Dk. 43 Rekik ( Tunus )
Sarı kart: Dk. 54 Khedira ( Tunus )
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.