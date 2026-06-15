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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında İsveç, Tunus'u 5-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Ayari (2), Isak, Gyökeres ve Svanberg'in golleriyle farklı kazanan İsveç'te Tunus'un tek golü Rekik'ten geldi.

Stat: Monterrey

Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)

İsveç : Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)

Tunus : Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg ( İsveç ), Dk. 43 Rekik ( Tunus )

Sarı kart: Dk. 54 Khedira ( Tunus )

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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